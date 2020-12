Pour Reyli Barba, cette période pandémique dans laquelle le temps s’est arrêté dans l’industrie du divertissement a été plus que jamais au travail, le chanteur dit avoir enregistré plus de 100 morceaux pour que, quand tout s’améliore, il revienne avec tout sur la scène musicale.

«Depuis que la nouvelle de l’internement est sortie, je l’ai passée avec mon fils, avec les personnes les plus proches, les collaborateurs sur les tournées, dans tout, toute la famille plus âgée qui fait tout son possible pour que les choses bougent. Ce temps nous a permis beaucoup d’organisation, de faire un travail logistique soigné et détendu. Il y avait plus de 100 morceaux enregistrés à cette époque, beaucoup de chansons inédites et le plus important est que nous continuions à produire, créer et travailler, pour que le moment venu, nous puissions avoir beaucoup de choses à partager avec le monde », raconte-t-il à EL UNIVERSAL.

L’interprète de tubes tels que “Good love”, “Since you came”, parmi beaucoup d’autres, souligne que c’est le bon moment pour apprendre et corriger les erreurs afin que chacun puisse être de meilleures personnes, avant de se sentir vaincu par la situation difficile qui tu vis.

«Chaque fois que l’Univers demande à vous arrêter, je crois qu’il y a quelque chose que nous faisons et que nous pouvons faire mieux. Nous ne le faisons pas mal, nous ne devons pas nous flécher nous-mêmes, mais que nous pouvons faire mieux, c’est vrai, et j’ai toujours appris que, depuis que je médite et travaille en moi-même, tout confinement est précieux. Au lieu de nous jeter au sol, nous devons lever le regard et commencer à nous scruter, qui nous sommes et où nous en sommes dans la vie et dans les temps et ici nous faisons notre mission », dit-il.

Par: El Universal