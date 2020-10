La version Oculus Quest de Enhance de Rez Infinite arrive juste à temps pour la sortie du nouveau casque Quest 2. La version Quest sortira le mardi 13 octobre – le même jour que la Quest 2.

Rez Infinite est un incontournable de la réalité virtuelle depuis son lancement aux côtés de la PlayStation VR en 2016, faisant ensuite des apparitions sur PC et Google Daydream. C’est un remake VR du jeu de tir musical trippant de Tetsuya Mizuguchi pour Dreamcast et PS2; les versions PC et PS4 peuvent également être lues en 2D, mais la version Quest est bien sûr uniquement VR.

J’ai joué à la version Quest de Rez Infinite, et c’est ce à quoi vous vous attendez – une conversion solide d’un grand jeu qui n’a pas besoin de matériel ultra-puissant pour fonctionner efficacement. Les commandes fonctionnent bien et les performances ont bien résisté au-delà de quelques problèmes mineurs lorsque les choses sont devenues agitées. La scène Area X exclusive à Infinite semble également fonctionner à une résolution inférieure à celle du reste du jeu, bien qu’elle soit toujours magnifique.

Je me demande comment cela se compare sur le Quest 2, car j’attends toujours que ma commande soit expédiée. L’effet de la porte d’écran est quelque peu évident sur ma Quest originale, et si cette version fonctionne à une résolution plus élevée sur l’écran LCD plus net de la Quest 2, la qualité de l’image devrait être un peu améliorée. Là encore, Rez est un jeu vibrant et à contraste élevé avec beaucoup d’arrière-plans noirs, de sorte que les panneaux OLED de Quest d’origine pourraient manquer.

Dans tous les cas, Rez Infinite est un jeu incontournable sur n’importe quelle plate-forme, et comme le récent port Tetris Effect d’Amélioration, la version Quest est une excellente option si vous êtes d’accord pour ne jouer qu’en VR. C’est demain pour 19,99 $.