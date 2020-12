dernières nouvelles

La star de “ Real Housewives of Dallas ” D’Andra Simmons est cloué au lit dans un hôpital à cause du COVID-19 – le premier membre de la distribution des émissions Bravo qui est tombé aussi malade.

L’état de Simmons a été annoncé pour la première fois par l’hôte de podcast Kate Casey, qui dit … “Je viens d’entendre D’Andra et elle vous demande vos prières. Elle est à l’hôpital et se débat.”

Un représentant de D’Andra a confirmé qu’elle était en mauvaise posture.

Je viens d’entendre D’Andra et elle vous demande vos prières. Elle est à l’hôpital et se débat. #RHOD @BravoTV – Kate Casey (@KateCasey) 28 décembre 2020 @KateCasey

Le représentant dit que D’Andra a été admis dans le service COVID de l’hôpital UT Southwestern. On ne sait pas quand elle a contracté le virus, ni depuis combien de temps elle est à l’hôpital … mais son équipe dit que ses niveaux d’oxygène sont à la limite et qu’elle commence Remdesivir.

C’est l’un des médicaments antiviraux que le président Trump a reçu lorsqu’il a contracté le COVID – une partie du cocktail de thérapies qui, selon lui, l’a aidé à se rétablir rapidement.

Le diagnostic et l’état de santé de Simmons méritent d’être soulignés – car elle semble être la seule “ vraie femme au foyer ” à avoir dû être enregistrée et traitée pour un coronavirus. D’autres l’ont eu – y compris les stars de ‘RHOBH’ Kyle Richards, Kathy Hilton et Dorit Kemsley, mais aucun n’a nécessité une hospitalisation.

Comme nous l’avons signalé … Les équipes de production de Bravo ont pris plusieurs mesures pour aider à garder les différents ensembles «Housewives» aussi sûr que possible. Ils exigent des masques sur tous ceux qui ne sont pas devant la caméra, ils font des contrôles de température, ils tournent principalement en extérieur … et tout le monde est encouragé à se disperser. Pourtant, malgré cela, certaines stars et d’autres sur le plateau l’ont attrapé.

Quant à D’Andra … elle est un incontournable de l’itération Dallas de la série depuis des années maintenant, et les fans l’adorent. Guérissez bientôt!