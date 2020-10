Rhonda Fleming “la déesse du technicolor” a perdu la vie | AP

Le 17 octobre, une triste nouvelle a été partagée pour Hollywood et c’est que l’actrice Rhonda Fleming a perdu la vie à 97 ans, elle était connue comme “la déesse du technicolor”.

L’actrice de cinéma des années 1940 et 1950 était une belle femme aux cheveux roux qui est apparue dans plusieurs films aux côtés de Kirk Douglas, le père de Michael Douglas, également aux côtés d’autres stars des années 1940 et 1950.

C’est son assistant qui a annoncé la nouvelle du décès, il s’est produit à Santa Monica, Californie, États-Unis, samedi dernier.

Rhonda Fleming est devenu très populaire en 1949 en agissant dans son premier film couleur intitulé “Un Connecticut Yankee à la cour du roi Arthur”, en raison des tons vifs qui apparaissaient à la télévision et surtout avec ses beaux cheveux, c’est qu’il est devenu célèbre bien que peut-être Beaucoup disent qu’ils regretteraient d’avoir autant d’attention.

Bien qu’elle ait commencé sa carrière d’actrice dans des films en noir et blanc, sa beauté et sa douceur étaient inégalées, mais une fois la couleur apparue sur les écrans, cette beauté était encore plus impressionnante pour tous ceux qui la voyaient à la télévision.

Rhonda Fleming Elle a été surprise de se voir à la télévision, car étant une femme assez blanche avec de beaux yeux verts et des cheveux flamboyants en raison d’être rousse, elle a commencé à voir que toute l’attention était dirigée vers elle, car de nombreuses études se sont concentrées sur sa beauté, voulant toujours la voir. bien dans le typique films la rousse et le cow-boy pour n’en nommer que quelques-uns.

En plus d’être une excellente comédienne, elle a également eu l’occasion de chanter rien de plus et rien de moins que sur une scène de Las Vegas en tournée, à cette époque de grandes personnalités au fil des années émergeaient parmi elles Fleming.

Certains des films auxquels l’actrice a participé sont:

Little Egypt A Little Scarlet Ces rousses de Seattle Yankee Pacha Le dernier avant-poste The Eagle and the Hawk

Malheureusement, les célébrités des années 50 ont perdu la vie ces derniers temps, comme Kirk Douglas avec qui il partageait les crédits de ses premiers films; Rhonda Fleming Né à Los Angeles en 1923, il a étudié le théâtre, mais aussi comme remplaçant il a étudié la comptabilité, la dactylographie et la sténographie.

La belle actrice a eu six mariages, mais la plupart de ses maris ont perdu la vie, en plus d’être un excellent actrice Elle est également devenue une grande philanthrope, aidant à la création du centre de ressources Ronda Fleming Man pour les femmes atteintes de cancer au centre médical de l’UCLA, car sa propre sœur a perdu la vie à cause de la maladie.

Sur les réseaux sociaux, ils ont partagé quelques condoléances pour la famille car chaque fois que ce type de nouvelles est partagé, c’est extrêmement triste en plus du fait que dans sa jeunesse, il a réussi à être une grande célébrité de la personnalité du cinéma, nous espérons que sa famille aura bientôt la démission et n’oubliera jamais Rhonda Flamand.

The Queen of the Tecknicolor plein de charme roux westerns inoubliables: Street of Strife, Showdown of the Titans, The Outsider’s Rifle, Woman with the Whip, The Triumph of Buffalo Bill, The Last Detachment, aka Jesse James Twitter post.

Certains restent, oui. mais pour le grand public, il y a le classique Hollywood mort pour aller avec Kirk et Olivia. Et c’est logique, seuls les plus cinéphiles savent qui était Ronda Fleming. Hormis le fait que son parcours ait été très discret et comparé à nous, deux monstres ont écrit un internaute sur Twitter.

