Exclusif

Les “Real Housewives of New York City” font un peu d’histoire … maintenant que les producteurs ont embauché leur premier membre noir de la distribution au cours des 13 ans de la série.

TMZ a appris la série Bravo embauchée Eboni K. Williams pour rejoindre les dames Big Apple pour la saison 13, qui est déjà en production. L’avocate et animatrice de télévision est ravie de son nouveau concert et nous dit … “New York est remplie de femmes noires prospères et dynamiques. Je suis ravie de rejoindre cette franchise légendaire en tant que première femme au foyer noire. J’ai hâte de partager un tranche de vie dans cette ville inédite. “

Elle a ajouté: “Quiconque connaît mon travail sait que je ne me retiens pas. Je vais le garder aussi réel ici que partout ailleurs.”

Le natif de Charlotte, âgé de 37 ans, a co-animé “FOX News Specialists” avant de quitter FNC à la fin de 2018. Pendant une courte période, Eboni a co-animé une émission-débat sur WABC Radio à New York et co-anime actuellement “State of la culture “sur DiddyREVOLT TV.

Eboni a obtenu son diplôme en droit du Collège de droit de la Nouvelle-Orléans de l’Université Loyola – et elle a été secrétaire d’État de la Louisiane et procureur général de l’État. En bout de ligne … elle peut se défendre dans une dispute, ce qui devrait être utile.

Comme nous l’avons signalé, les producteurs de l’émission également tiré avec Bershan Shaw, une autre femme au foyer noire potentielle. En fin de compte, ils ont décidé qu’Eboni était la meilleure solution en tant que membre de la distribution à temps plein. On nous dit qu’il est toujours possible que Bershan fasse des apparitions.

TMZ a cassé l’histoire … ‘RHONY’ voulait diversifier sa distribution cette saison à venir. Il y avait certainement beaucoup de place pour le faire avec Dorinda Medley et Tinsley Mortimerles départs.