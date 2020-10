Ricardo Blume, acteur renommé de Televisa, perd la vie | Instagram

Aujourd’hui, Televisa est en deuil, car la malheureuse nouvelle a été donnée que l’acteur de renom Ricardo Blume il a vie perdue A 87 ans aujourd’hui, vendredi 30 octobre, l’un des acteurs les plus connus du théâtre, du cinéma et de la télévision.

Ricardo Cristóbal Blume Traverso, un acteur de théâtre, de cinéma et de télévision péruvien qui a passé une grande partie de sa carrière au Mexique, a perdu la vie aujourd’hui.

Cette nouvelle a été confirmée il y a quelques heures par la journaliste Patricia del Río, la nièce de l’acteur, au journal El Comercio.

La nièce de l’acteur renommé a rapporté que Blume souffrait malheureusement de certains maux tels que Parkinson et pneumonie.

Oui, cela a échoué. Il était très malade, il avait 87 ans avec la maladie de Parkinson et une pneumonie. C’était déjà faux. Nous savions que c’était une question d’heures, et ils nous ont dit que je n’avais aucune qualité de vie », a déclaré Patricia.

Le journaliste a déclaré que l’acteur avait perdu la vie dans un hôpital et était accompagné dans ses dernières minutes par sa fille et sa femme.

Il était à l’hôpital avec sa fille et sa femme », a-t-il ajouté.

Il est à noter qu’au cours de sa longue carrière, Blum a collaboré à plusieurs feuilletons télévisés de Televisa, l’un des plus célèbres étant avec l’actrice et chanteuse, Thalia, dans Maria la del Barrio et Marimar.

L’Association nationale des interprètes a rapporté la mort de Ricardo via son compte Twitter et a dédié un tendre message à sa famille.

Le #Directive Council et le #Vigilance Committee de @ANDIMexico communiquent la mort sensible du partenaire et interprète Ricardo Blume. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis », lit-on dans le message.

Bien qu’il soit né à Lima, au Pérou, en août 1933, à Blume Il était connu au Mexique pour son travail dans plusieurs feuilletons tels que Mundo de Jugue, María la del Barrio ou Italian Girl Comes to Marry.

Blume a commencé sa carrière à la télévision dans les années 1960 et à cette époque, elle a joué dans les premières versions de Simply Maria et Italian Girl Coming to Marry, avec sa compatriote Saby Kamalich et Angélica María, respectivement.

Parallèlement, il développe un excellent travail de metteur en scène de théâtre, grâce à des titres tels que Tristán et Isolda, La Verdad suspa, entre autres.

Dans les années suivantes, il a ajouté d’autres titres importants au sein de la chaîne de télévision, tels que Las Fieras, El carruaje et, principalement, Mundo de Juguetes, où il a donné vie à “Mariano Salinas”, le père du protagoniste, “Cristina” et cette célèbre production est resté plus de deux ans en ondes.

Et après ce succès, il a marqué un autre coup en étant le protagoniste de Viviana, une telenovela dans laquelle Lucía Méndez a joué.

Cependant, au cours des années 80, il a mis une pause dans sa carrière télévisuelle, un médium auquel il est revenu avec la nouvelle décennie dans Reaching a Star.

Alors Blume Il est resté actif jusqu’à il y a cinq ans, lorsqu’il a participé à la nouvelle version d’Italian Girl is Coming to Marry, qui était joué par José Ron et Livia Brito.

Jusqu’à présent, aucun détail supplémentaire n’a été publié sur les causes de la mort de Blume, bien qu’il soit dit qu’il était déjà confronté à certaines conditions telles que la pneumonie, comme mentionné ci-dessus.

Comme prévu, la malheureuse nouvelle a déjà provoqué un grand écho international, en plus que son nom est déjà une tendance sur Twitter où des millions de personnes ont dédié des messages émotionnels.

