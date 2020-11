Après la controverse que son commentaire a suscitée, le chauffeur a présenté des excuses qui sont toujours visibles sur son compte Twitter, cependant, beaucoup se sont demandé s’il devait continuer à faire partie de Télévision aztèqueC’est alors que Ricardo Salinas Pliego lui-même, président de la chaîne de télévision, a mis fin à la polémique.

Ricardo Salinas Pliego. (Clasos.)

Après l’échange de tweets, qui a eu lieu le 28 octobre, et les excuses susmentionnées, Daniel a choisi de maintenir un profil discret sur les réseaux et depuis lors il n’avait fait aucune publication, mais hier il a rompu le silence avec un merci à Ricardo Salinas Pliego, qui de manière énergique a apporté son soutien au présentateur.

Daniel Bisogno est un contributeur apprécié et apprécié, il a commis une erreur et s’est excusé. L’erreur était la langue; la critique est précieuse et fait partie de votre liberté d’expression. Nous voulons que Daniel continue chez Azteca, et comme tous nos collaborateurs, nous le soutenons à 100%.