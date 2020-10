Des rapports ont fait surface lundi que Richard Petty Motorsports avait trouvé un pilote pour remplacer Bubba Wallace dans l’emblématique Chevrolet Camaro n ° 43. Mercredi matin, l’équipe de course a confirmé la nouvelle avec une superbe vidéo. RPM a officiellement présenté Erik Jones en tant que nouveau pilote pour la saison 2021 et au-delà, annonçant qu’il avait signé un contrat pluriannuel.

Le roi lui-même, Petty, a raconté la vidéo et a parlé de l’importance du n ° 43. Le septuple champion a parlé de ses propres hauts et bas tandis que différentes versions de la voiture de course clignotaient sur l’écran. Il a ensuite expliqué que chaque pilote a ajouté son propre chapitre à l’héritage du numéro et qu’une nouvelle ère commence aujourd’hui. Jones a ensuite levé la tête et a souri à la caméra, confirmant qu’il rejoignait RPM.

UNE NOUVELLE ÈRE COMMENCE … @ Erik_Jones rejoint @RPMotorsports pour conduire l’emblématique n ° 43! Détails: https://t.co/8SqjTb63ps pic.twitter.com/RqT9gKtwm0 – Richard Petty Motorsports (@RPMotorsports) 21 octobre 2020

“Ce sont deux nombres – un quatre et un 3”, dit Petty dans la vidéo d’annonce. “Pour certains, c’est tout ce qu’il y a. Juste deux chiffres. Mais pour ceux en course, c’est le 43, le numéro. C’est un incontournable de NASCAR, un héritage durable qui perdure aujourd’hui et au-delà.”

Le plus jeune pilote à remporter la série de camions de NASCAR, Jones a connu le succès tout au long de sa carrière de pilote. Il s’est associé à Kyle Busch Motorsports et a accumulé de solides finitions avant d’avoir 18 ans. Il a également remporté le Lucas Oil 150 au Phoenix International Raceway à l’âge de 17 ans, cinq mois et huit jours, devenant ainsi le plus jeune pilote à gagner à l’époque.

Jones a continué à connaître le succès dans la série Xfinity, courant à plein temps pendant la saison 2016. Il a remporté quatre courses sur 33, a obtenu deux fois le bonus Dash 4 Cash de 100 000 $ et a atteint la course de championnat. Jones a finalement terminé l’année quatrième derrière Daniel Suarez, Elliott Sadler et Justin Allgaier.

Depuis qu’il a rejoint la Cup Series à temps plein, Jones a pris le départ de 144 courses. Il est resté compétitif tout en accumulant deux victoires, 33 top cinq et 62 top 10. Sa première victoire est survenue lors du Coke Zero Sugar 400 au Daytona International Speedway, puis il a remporté l’historique Southern 500 au Darlington Raceway.

“Erik est un pilote au talent exceptionnel et nous sommes ravis de le voir rejoindre notre équipe”, a déclaré Brian Moffitt, directeur général de Richard Petty Motorsports, dans un communiqué de presse. «À seulement 24 ans, Erik fait partie de la prochaine génération de stars de NASCAR. Il a remporté des courses à tous les niveaux de NASCAR dans lesquels il a participé – y compris dans la série de la Coupe NASCAR. Erik est un gagnant éprouvé et nous sommes impatients de fournir lui avec l’opportunité d’ajouter plus de victoires à ce CV déjà impressionnant. “

Jones franchira la 43e place pour la saison 2021, mais il lui reste encore du travail à faire en premier. Les éliminatoires de 2020 sont presque terminées, mais il reste encore deux courses avant que le peloton ne passe à quatre pilotes. La Cup Series se rendra ensuite à Phoenix pour trouver le champion 2020. Jones est hors des séries éliminatoires, mais il peut encore faire du bruit dans la Toyota Camry n ° 20 Joe Gibbs Racing.