Bubba Wallace a commencé sa carrière en Cup Series avec Richard Petty Motorsports, au volant de l’emblématique Chevrolet Camaro n ° 43. Il part à la fin de la saison 2021 pour s’associer à Michael Jordan et Denny Hamlin pour une nouvelle équipe, et maintenant RPM aurait trouvé un pilote de remplacement. L’équipe serait en train de finaliser un accord avec Erik Jones, selon des sources proches de la situation.

Adam Stern du Sports Business Journal a fait la mise à jour lundi après-midi. Jones a passé la saison 2020 avec Joe Gibbs Racing tout en conduisant la Toyota Camry n ° 20 et en obtenant neuf top-cinq. Cependant, son temps avec l’équipe a pris fin lorsque l’équipe a informé Jones qu’il ne reviendrait pas en 2021. Christopher Bell remplacera Jones dans le n ° 20 après avoir passé 2020 avec Leavine Family Racing.

Jones a passé près de huit ans chez Joe Gibbs Racing, répartis entre les séries Xfinity et Cup. Il a accumulé deux victoires et 33 classements parmi les cinq premiers au cours de ses quatre saisons à temps plein au plus haut niveau de NASCAR, et il s’efforcera de reproduire ce succès avec la Chevrolet Camaro n ° 43. Bien que la réalisation de cet objectif ne soit pas une tâche simple compte tenu de la réputation de RPM en tant qu ‘«équipe sous-financée».

L’accord n’est pas encore définitif, selon Stern, mais il “est proche”. L’accord de Wallace avec Hamlin et Jordan, en revanche, est officiel. Le conducteur de 26 ans a confirmé son partenariat de longue date avec Hamlin le 22 septembre avec une déclaration en fin de soirée sur Instagram.

“Je suis fier d’annoncer que Michael Jordan et Denny Hamlin font équipe pour fonder une équipe de Coupe en 2021, et je la fais tourner”, a déclaré Wallace dans un communiqué. “Il s’agit d’une opportunité unique, unique dans la vie, qui, à mon avis, me convient parfaitement à ce stade de ma carrière. Michael et Denny sont tous deux d’excellents concurrents et se concentrent sur la création de la meilleure équipe possible. Je suis reconnaissant et honoré qu’ils croient en moi et je suis super motivé pour commencer cette aventure avec eux. “

Avec Jordan étant le propriétaire majoritaire de l’équipe, on s’attend à ce que le nouveau véhicule de Wallace soit une Toyota Camry n ° 23. Jordan et Hamlin n’ont pas confirmé le nouveau numéro, mais une récente demande de marque a fait allusion à ce résultat. Une société appelée 2311 Racing LLC en Caroline du Nord, c / o Jump DC, a récemment déposé des demandes de marques de commerce comprenant le numéro 23 et le nom 23XI Racing. Les équipes de NASCAR sont basées en Caroline du Nord tandis que Jordan et Hamlin utilisent les numéros 23 et 11, respectivement.