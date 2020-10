Kenya Barris, le créateur de Black-ish d’ABC et de BlackAF de Netflix, fera ses débuts en tant que réalisateur avec un biopic sur le légendaire comédien Richard Pryor. Le projet a atterri chez MGM après une vente aux enchères de droits concurrentiels à Hollywood. La nouvelle est venue quelques jours seulement après que le studio ait obtenu les droits d’un biopic sur une autre légende du divertissement, Sammy Davis Jr.

Barris a été signé pour écrire, produire et diriger le film sans titre Pryor, rapporte Variety. Il produira sous sa bannière Khalabo Ink Society, avec la veuve de Pryor, Jennifer Lee Pryor et Tory Metzger. Les producteurs exécutifs sont Renee Witt de Levantine Films et Adam Rosenberg. “Ayant eu une place au premier rang pour une grande partie de la vie de Richard, je suis ravie que le mystère de son génie va enfin être exploré et Kenya Barris est la personne idéale pour le faire”, a déclaré Jennifer Lee dans un communiqué. “Richard et Kenya sont des frères créatifs.”

“La façon dont Pryor a fait ce qu’il a fait – avec une vérité et une spécificité qui étaient en quelque sorte conscientes de soi et d’autodérision, et ont dit avec un niveau de vulnérabilité inégalé – c’était la puissance et l’impact de son travail”, a ajouté Barris. “Pryor avait une voix qui lui était distinctement et, à bien des égards, la comédie depuis lors est dérivée de ce qu’il a créé. Pour moi, c’est un film sur cette voix, le voyage qui l’a façonnée et ce qu’il a fallu pour cela. devenir.”

On ne sait pas quels seront les paramètres du film, ni comment il pourrait éventuellement approfondir la vie et le travail incroyables de Pryor dans un seul film narratif. Pryor est considéré comme l’un des plus grands humoristes américains de tous les temps et a été le tout premier récipiendaire du prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain. Il a remporté un Primetime Emmy en 1974 et le Grammy du meilleur enregistrement de comédie à cinq reprises. Il a également partagé le 1975 Writers Guild of America Award du meilleur scénario de comédie pour la co-écriture de Blazing Saddles de Mel Brooks. Pryor a joué dans près de 50 films. Il est décédé en décembre 2005 à 65 ans après avoir subi sa troisième crise cardiaque.

Barris est surtout connu pour avoir créé Black-ish et co-créé ses deux spin-offs, la série Freeform Grown-ish et la préquelle ABC Mixed-ish. Il a maintenant un accord avec Netflix, où BlackAF a fait ses débuts plus tôt cette année. Côté cinéma, il a co-écrit Girls Trip et le remake de 2019 Shaft. Il a également travaillé sur le scénario de Coming 2 America d’Eddie Murphy, qui sortira sur Amazon Prime le 18 décembre.