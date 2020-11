Deux des stars de The Good Doctor ont récemment révélé qu’elles avaient été testées positives au COVID-19. Richard Schiff et Sheila Kelley, sa femme dans la vraie vie et dans l’émission, ont partagé mardi soir qu’ils se battaient contre le coronavirus. Schiff a partagé dans son message Twitter qu’il avait appris leurs résultats le jour du scrutin.

Schiff a déclaré que la semaine dernière était «la semaine la plus bizarre de notre vie». Rendre les choses encore plus difficiles pour lui, c’était apprendre que sa femme avait également contracté le virus. Il a ajouté qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour retrouver rapidement une bonne santé. Schiff et Kelley ont respectivement 65 et 59 ans. Il a conclu son tweet en disant qu’ils soutiennent tous ceux qui ont vécu ou qui le traversent. De son côté, Kelley a partagé quelques détails supplémentaires dans une publication sur Instagram, révélant qu’ils étaient tous les deux en quarantaine dans leur maison de Vancouver. En décrivant ce qu’ils traversent, l’actrice a déclaré qu’une minute, ils pouvaient tous les deux se sentir «presque bien», mais ensuite cela pouvait être suivi de ne pas pouvoir reprendre leur souffle, «les symptômes peuvent changer radicalement tous les jours, voire toutes les heures.»

Le jour du scrutin, j’ai été testé positif pour Covid-19. Cela a été la semaine la plus bizarre de notre vie. @thesheilakelley est également positive. C’est dur. Nous sommes déterminés à retrouver le chemin de la santé. Nous soutenons tous ceux qui sont aux prises avec ce problème. L’amour d’ici. – Richard Schiff (@Richard_Schiff) 10 novembre 2020

Pour le moment, il n’y a eu aucune mise à jour sur ce que leurs tests positifs signifient pour la production de The Good Doctor. ABC n’a pas encore répondu à une demande de Pop Culture sur ce que cela signifie pour l’émission. La série en est actuellement à sa quatrième saison. Comme c’est le cas pour de nombreuses émissions de réseau à travers le spectre, l’émission a intégré le drame réel du coronavirus dans son émission. Étant une émission consacrée au domaine médical, c’était une inclusion facile pour les showrunners qui l’ont introduite pour la première fois dans la première de la saison en deux parties. Après que les premiers épisodes aient abordé cette histoire, la série devrait commencer à dépasser tout ce qui est COVID-19.

The Good Doctor est sorti pour la première fois en 2017 et est basé sur un livre primé du même nom. Freddie Highmore incarne le Dr Shaun Murphy, un résident en chirurgie autiste dont la mémoire photographique lui permet de réussir dans l’industrie médicale. Nicholas Gonzalez et Antonia Thomas composent également le casting.