La star de Good Doctor, Richard Schiff, avertit tout le monde de prendre au sérieux la pandémie de COVID-19. Ses mots viennent au milieu de sa propre bataille contre la maladie, comme indiqué précédemment via son Instagram officiel. Schiff et sa co-star / épouse, Sheila Kelley, ont été testés positifs au COVID-19 début novembre alors qu’ils étaient à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, pour le tournage de la quatrième saison de The Good Doctor.

Schiff a participé à une interview avec MSNBC dans laquelle il a parlé de son combat contre les maladies respiratoires, partageant un avertissement pour les autres dans le processus. “C’est plus effrayant que ce que vous avez lu et plus effrayant que vous ne l’avez entendu. Vous ne voulez pas de ça,” dit-il. Au cours de son combat contre la maladie, l’acteur a été hospitalisé. «La conversation que j’ai dû avoir avec Sheila parce qu’elle n’a pas été bonne pendant un jour ou deux est une conversation que vous ne voulez jamais avoir avec personne. Je ne peux pas insister assez. Cette chose vous affaiblira.

Pendant que Schiff était à l’hôpital, il a reçu de l’oxygène supplémentaire. «Cela entre dans votre système et c’est comme partout où vous pensez que vous pouvez respirer, ça va aller là-bas et c’est là que la toux va aller…» se souvient-il. “Il veut vous empêcher de respirer.” Le 10 novembre, Schiff a partagé sur Twitter que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19 le jour du scrutin, le 3 novembre. Ils ont ensuite vécu l’une des semaines les plus «bizarres» de leur vie, alors qu’il continuait à écrire.

“C’est difficile”, a ajouté Schiff. “Nous sommes déterminés à retrouver un chemin vers la santé. Nous soutenons tous ceux qui luttent avec cette chose. L’amour d’ici.” Le calendrier de production de Good Doctor a depuis été ajusté pour qu’il n’y ait pas de retard. À la mi-novembre, il a été rapporté que Schiff avait été hospitalisé au milieu de sa bataille contre la maladie. Cependant, l’acteur s’est toujours assuré de tenir les fans informés de ses progrès sur les réseaux sociaux pendant sa convalescence.

Le 16 novembre, Schiff a écrit sur Twitter que lui et Kelley allaient mieux. En particulier, il a écrit qu’il allait bien après avoir reçu divers médicaments pour l’aider dans sa lutte contre le COVID-19. Il a écrit: “Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Vous rendez les choses tellement plus faciles pour [Sheila Kelley] et moi. Je suis à l’hôpital sous Remdesivir, O2 et des stéroïdes montrant une amélioration chaque jour. Sheila est à la maison et va mieux mais toujours assez malade. Je vous aime tous.”