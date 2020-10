Mercredi matin, Hendrick Motorsports a annoncé que Kyle Larson rejoindrait l’équipe pour la saison 2021 Cup Series et dans le futur. La nouvelle a créé de l’enthousiasme chez de nombreux fans et de la colère, entre autres, et maintenant le propriétaire de l’équipe, Rick Hendrick, a répondu. Il a révélé à Dale Earnhardt Jr. pourquoi il avait décidé de faire entrer Larson dans le bercail.

Hendrick est apparu mercredi sur le téléchargement de Dale Jr. pour donner un aperçu de son nouveau pilote. Il a déclaré que lui et Larson avaient déjà eu des conversations, mais que l’ancien pilote de Chip Ganassi Racing était toujours suspendu à l’époque en raison de son utilisation d’une insulte raciale. Les discussions à l’époque n’étaient que théoriques. Hendrick a également déclaré que s’il était bien conscient du talent de Larson, il était plus impressionné par la croissance hors piste qu’il avait réalisée pendant la suspension.

«Vous savez, Dale, ce qui m’a tellement impressionné, c’est comment il s’est approprié ce qu’il a dit et à quel point il était embarrassé», expliqua Hendrick. “Vous savez, ce qu’il a fait pour aider les communautés à travers le pays et le changement dans sa vie que cela a fait. J’adore le nouveau Kyle Larson, celui qui montre son cœur et [is] pas honte de dire qu’il avait tort. “

Hendrick a en outre expliqué qu’il était un grand partisan des secondes chances, mais avec une condition. Il a dit que les gens doivent aller au-delà des exigences pour vraiment avoir leur deuxième chance. Il a dit que Larson a fait exactement cela avec le travail qu’il a fait après avoir terminé la formation requise sur la sensibilité NASCAR. Hendrick est reparti impressionné par son nouveau pilote.

“Notre pays est une question de seconde chance”, a poursuivi le propriétaire du HMS. «Et je pense que les gens veulent te donner une seconde chance si tu as changé. Je pense que c’est la clé. Est-ce que tu le dis juste, ou est-ce que tu veux vraiment dire? Qu’as-tu fait et qu’allez-vous faire?

Maintenant que Larson est sur la liste du HMS, il aidera à ramener un numéro emblématique. L’équipe désactivera le n ° 88 d’Alex Bowman une fois qu’il passera au n ° 48. Larson conduira alors la Chevrolet Camaro n ° 5, le numéro original utilisé par Hendrick lorsqu’il a formé l’équipe en 1984.

La n ° 5 est apparue dans plus de courses (1129 départs) pour HMS que toute autre voiture dans les écuries de l’organisation et est fréquemment mentionnée lors des discussions sur le succès. Terry Labonte a remporté 12 courses, ainsi que le championnat de la Cup Series 1996, au volant d’une voiture de série avec le n ° 5 aux portes. De même, Geoff Bodine a remporté sept courses tandis que Kahne en a remporté six. Mark Martin (cinq), Kyle Busch (quatre) et Ricky Rudd (quatre) ont tous trouvé le succès aussi avec le numéro en course pour le HMS.