– Nous venons de recevoir cette vidéo du suspect d’agression de Rick Moranis. Ventura vient d’être prise pour une réservation dans une gare PD de Manhattan.

Le gars qui aurait frappé Rick Moranis est maintenant en garde à vue – et ses accusations criminelles sont placées dans une catégorie sérieuse en raison de l’âge de Rick.

Des sources policières disent à TMZ … Des agents du NYPD ont arrêté ce week-end Marquis Ventura, 35 ans, en relation avec l’attaque qui a laissé Moranis frappé au cul à Manhattan alors qu’il traversait des échafaudages dans l’Upper West Side le mois dernier.

On nous dit que Ventura a été réservé pour une accusation d’agression criminelle – ce qui s’applique puisque Rick est techniquement un citoyen âgé … fondamentalement, si vous attaquez quelqu’un qui a 65 ans ou plus, toute accusation d’agression qui en découlerait est surclassée. Croyez-le ou non, Rick est plutôt assis à 67 ans.

Vous vous rappellerez … le coup de poing était complètement aléatoire et non provoqué quand c’est arrivé. Moranis marchait à côté d’un homme dans une vidéo de surveillance qui a capturé l’incident – et de nulle part, il a basculé sur l’acteur … ce qui l’a fait tomber au sol.

Moranis est allé à l’hôpital pour des douleurs à la tête, au cou et à la hanche – mais a dit plus tard qu’il allait bien. Pourtant, cela a énervé BEAUCOUP de gens à Hollywood – y compris un Chris Evans, qui a déclaré que le coupable devait être appréhendé.

On dirait que le souhait du capitaine a été exaucé … du moins il semble. Ventura devrait être interpellé plus tard cette semaine.