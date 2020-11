Le service de police de New York a arrêté un suspect en lien avec l’agression de Rick Moranis. L’acteur bien-aimé a été attaqué au hasard devant son domicile de l’Upper West Side le 1er octobre, jetant l’acteur Ghostbusters au sol. Le suspect, Marquis Ventura, a été mis en accusation pour agression criminelle parce que Moranis, 67 ans, a plus de 65 ans.

L’agression s’est produite vers 7 h 30 le 1er octobre. Le suspect aurait frappé Moranis avec un poing fermé et aurait quitté les lieux après que Moranis ait été jeté au sol. L’acteur a été emmené dans un hôpital voisin, où il a été traité pour des douleurs à la hanche, à la tête et au dos. La police a ensuite publié des images de la caméra de sécurité de l’attaque, ainsi qu’une photo du suspect, vu portant un sweat-shirt noir “I Love NY” et un sac à dos.

Ventura, 35 ans, a été arrêtée ce week-end dans le cadre de l’attaque, ont déclaré des sources policières à TMZ. Puisque Moranis est techniquement une personne âgée, l’accusation d’agression a été transformée en crime. Sa mise en accusation est prévue la semaine prochaine. Le NYPD a crédité un agent de transport pour avoir retrouvé le suspect.

Quelques jours après l’attaque, la police a déclaré à CBS New York qu’elle avait interrogé quelqu’un à propos de l’agression. À l’époque, l’un des voisins de Moranis a déclaré à CBS New York qu’il n’était pas surpris par l’attaque. “Cela ne m’a pas surpris ni choqué. Comme, vous savez, cela s’est produit bien avant moi et M. Moranis. Cela continuera à se produire à moins que quelque chose ne soit fait”, a déclaré Bill Kenney.

Suite à l’attaque, l’agent de Moranis a déclaré au New York Daily News que l’acteur était “bien mais reconnaissant pour les pensées et les souhaits de tout le monde”. Ces vœux venaient de milliers d’utilisateurs de médias sociaux qui étaient horrifiés d’apprendre que Moranis avait été attaqué. Certaines célébrités ont également partagé leur colère. “Mon sang est en ébullition. Trouvez cet homme. Vous ne touchez pas Rick Moranis”, a tweeté l’acteur de Captain America Chris Evans après avoir entendu la nouvelle.

Bien que Moranis n’ait pas été vu dans un film d’action réelle depuis 1997, l’acteur reste aimé de génération en génération grâce à ses films des années 80 et 90. Les crédits de Moranis incluent Ghostbusters, Spaceballs, Parenthood, Little Shop of Horrors et The Flintstones. Il a également joué dans la franchise Disney’s Honey, I Shrunk The Kids, et apparaîtra dans le projet de suite Shrunk, qui mettra fin à sa pause d’acteur. Moranis est également apparu dans une nouvelle publicité de Mint Mobile avec son compatriote acteur canadien Ryan Reynolds. Il a également participé à un documentaire sur les retrouvailles de Second City Television que Martin Scorsese a réalisé pour Netflix.