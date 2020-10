L’acteur Rick Moranis «va bien» après avoir été frappé au visage, a déclaré l’agent de la star de Ghostbusters. Moranis a été agressé jeudi matin à quelques pas de son domicile de l’Upper West Side à New York, a annoncé la police. Ils ont ensuite diffusé des images de la scène et une photographie haute résolution du suspect, un homme portant un sweat-shirt à capuche noir «I Love New York» et portant un sac à dos.

“Rick Moranis a été agressé hier dans l’Upper West Side”, a déclaré vendredi son agent, Troy Bailey, au New York Daily News, après que le département de police de New York a publié des images de l’attaque non provoquée. ” L’incident s’est produit vers 7h30 jeudi matin, lorsque le suspect a frappé Moranis avec un poing fermé. Les images montrent l’homme s’éloignant calmement de la scène, avec Moranis au sol.

🚨WANTED🚨for ASSAULT le 1er octobre 2020 à 7h24, sur Central Park West à proximité de West 70 St Manhattan. @ NYPD20PCT.Récompense jusqu’à 2500 $ Vous l’avez vu? Sachez qui il est? 📞Appelez le 1-800-577-TIPS ou📲DM nous! ☎️Les appels sont CONFIDENTIELS! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk – NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) 2 octobre 2020

La star de Honey I Shrunk The Kids a été emmenée dans un hôpital voisin, où il a été soigné pour des douleurs à la hanche droite, à la tête et au dos. Après avoir été libéré, il s’est rendu au poste de police du 20e arrondissement pour signaler l’agression, a déclaré la police au Daily News. Det. Kaz Daughtry et l’agent Jonathan Dorrejo de l’équipe d’intervention rapide des affaires communautaires se sont entretenus avec Moranis vendredi et ont dit qu’il se reposait. Moranis a demandé la confidentialité, et “veut juste que nous attrapions le méchant et que tout cela disparaisse”, a déclaré Daughtry. “Il veut juste rester à la maison, il veut juste récupérer et il veut juste la tranquillité d’esprit”, a déclaré Dorrejo aux journalistes.

Moranis est aimé pour son travail dans les années 1980 et 1990, mettant en vedette des classiques comme Ghostbusters, Spaceballs, Honey I Shrunk the Kids et The Flintstones. En 1997, il a pris une pause dans son métier d’acteur pour se concentrer sur l’éducation de ses deux enfants après la mort de sa femme, Ann Belsky, en 1991. Cependant, il est lentement revenu à la vie publique ces dernières années, apparaissant dans la prochaine télévision Second City de Martin Scorsese. retrouvailles pour Netflix et signature pour jouer dans Disney’s Shrunk, une nouvelle série basée sur la franchise Honey I Shrunk The Kids. Il a également joué dans une publicité de Mint Mobile avec son compatriote acteur canadien Ryan Reynolds cette année.

Breaking Update: La police publie une photo du suspect recherché dans l’attaque aléatoire et violente contre l’acteur Rick Moranis dans l’Upper West Side. https://t.co/WSNcD41r4f pic.twitter.com/pmcnLigRri – Nouvelles des témoins oculaires (@ ABC7NY) 2 octobre 2020

L’attaque contre Moranis a inspiré une vague de soutien sur Twitter, tant de la part des fans que des autres acteurs. “Mon sang est en ébullition. Trouvez cet homme. Vous ne touchez pas Rick Moranis”, a tweeté l’acteur de Captain America Chris Evans.