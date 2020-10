L’acteur Rick Moranis a récemment été victime d’une attaque non provoquée à New York, et l’incident a suscité une forte réaction de la part des utilisateurs des médias sociaux. S’adressant à Twitter, son collègue acteur Chris Evans a déclaré: “Mon sang est en ébullition. Trouvez cet homme. Ne touchez pas Rick Moranis.”

Dans les images de sécurité de l’incident, Moranis a pu être vu marchant à côté d’un bâtiment, lorsque l’homme non identifié s’approche et lui donne un coup de poing à la tête. L’acteur de 67 ans tombe alors au sol et l’homme s’en va. Selon ABC 7, Moranis a pu se rendre à l’hôpital, où il a été soigné pour des maux de tête dus au coup qui lui avait été infligé, ainsi que d’autres douleurs causées par sa chute. La star de Honey, I Shrunk The Kids a depuis déposé un rapport auprès du NYPD, mais on ignore actuellement si la police a des pistes. Sur les réseaux sociaux, les fans de Moranis ont été furieux du rapport. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent.

Se réveiller avec de terribles nouvelles sur Twitter ce matin. Souhaitant un rétablissement sûr et rapide à une personne très importante. Guérissez bientôt, Rick Moranis. – Riot Fest (@RiotFest) 2 octobre 2020

Rick Moranis a quitté Hollywood pour élever une famille souffrant de la perte de la mère de son enfant. Il a sacrifié la gloire et la fortune et en retour, les New-Yorkais doivent sacrifier tout mal qu’ils ressentent envers le NYPD et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour INFORMER le coupable. Trouvez ce criminel pic.twitter.com/VQnrBXn02q – Jett (@ Jettt725) 2 octobre 2020

prevnext

C’est la pire nouvelle des deux derniers jours. Pouvons-nous obtenir une meilleure vidéo – une vidéo agrandie pour que quelqu’un puisse identifier cette personne? C’est pourquoi Rick Moranis a évité notre pays pendant des décennies. Je suppose qu’il avait raison depuis le début. Nous ne le méritons pas. https://t.co/ZeNGFdBdlF – Judd Apatow (@JuddApatow) 2 octobre 2020

C’est vraiment malade de voir quelqu’un attaqué alors qu’il a tant fait pour notre pays et le monde.

Quiconque fait des blagues devrait avoir honte.

Nous devrions tous nous réunir et souhaiter un prompt rétablissement à Rick Moranis – Michael Tannenbaum (@iamTannenbaum) 2 octobre 2020

prevnext

Rick Moranis: * se fait frapper * Internet: pic.twitter.com/YI9NNnF9mb – BroBible (@BroBible) 2 octobre 2020

Vous ne touchez pas à Rick Moranis.

Vous ne touchez pas à Rick Moranis.

Vous ne touchez pas à Rick Moranis.

Vous ne touchez pas à Rick Moranis.

Vous ne touchez pas à Rick Moranis. – Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 2 octobre 2020

prev