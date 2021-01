Ricky Martin perdrait son grand amour après être tombé d’un balcon | Instagram

L’une des figures les plus reconnues du milieu artistique est Ricky Martin et bien que la fortune et l’amour lui sourient aujourd’hui, son passé serait marqué par un grand malheur, lorsqu’il a perdu une personne «très aimée».

Selon les versions, le chanteur aux multiples récompenses Ricky Martin aurait perdu «l’amour de sa vie» depuis un balcon, l’ex-partenaire de l’artiste a répondu au nom de Juan Castro qui selon diverses descriptions, sa vie se terminerait lorsqu’il est tombé du balcon de son appartement dans la cour intérieure de l’immeuble, selon à divers rapports.

A cette époque, Ricky Martin était discret sur ses préférences mais avec le journaliste il a vécu quelque chose de très “intense” à l’époque, a déclaré une source très proche.

Une relation secrète

C’est le présentateur argentin Ronnie Arias qui a confirmé la relation dans le programme “Los Ángeles de la Mañana”, assurant que les deux tenaient “quelque chose de très beau”, et “il y avait beaucoup plus d’amour du chanteur envers Juan”. C’étaient les déclarations de l’un des meilleurs amis du journaliste.

Il a même révélé à quoi ressemblaient les rencontres «secrètes» entre Ricky Martin et Castro, comme détaillé, le Portoricain «était fou de lui» et faisait tout son possible pour le voir.

Ils se sont rencontrés sournoisement à l’hôtel. Nous avons mis Juan dans le coffre de la voiture, pour qu’il puisse entrer dans l’hôtel sans être vu, a ajouté Ronnie, qui en revanche, souligne qu’il ne voyait aucun avenir entre les deux personnages.

Jusqu’à présent, les raisons pour lesquelles ils ont mis fin à leur histoire d’amour ne sont pas connues, ce qui s’est passé bien avant la fin fatale du journaliste, décrit-il.

Au milieu d’une vague de versions, Juan Castro a cessé d’exister en 2004, après s’être jeté du balcon de sa chambre, selon les versions officielles. Pas pour cette raison l’interprète de “Cœur«Il était indifférent car la nouvelle l’a profondément affecté, a révélé Ronnie lors de la conférence.

“C’était un choc absolu”

Quand Juan est mort, Ricky était à Buenos Aires en train de filmer une vidéo à La Boca, réalisé par un autre de nos amis, et il a été dévasté.

Apparemment, la star de la musique et le communicateur n’avaient pas été en contact depuis longtemps, dit l’ami de Juan, Ronnie.

Juan était très exposé avec son petit ami et Ricky devait encore maintenir cette aura d’un sex-symbol international », a-t-il ajouté.

Ce que Ronnie ne laissait aucun doute, c’est qu’entre Ricky Martin et Juan Castro, il y avait une belle histoire d’amour, dont il a lui-même été témoin, “Ce que ces deux chocolats auraient été ensemble!”

Actuellement, le natif de San Juan, Porto Rico, vit ouvertement leur relation avec le plasticien Jwan Yosef, tous deux parents de quatre enfants et a été très heureux après avoir dû garder ses vraies orientations cachées pendant plusieurs années.

Qui était Juan Castro?

Le départ du supposé partenaire de Ricky Martin, Juan Castro, a déclenché une mer de confusion, après la “romance torride” révélée par son ami le plus proche, le journaliste a eu plus tard une autre relation.

En ce qui concerne les détails de son départ, il existe des versions qui pointent vers les problèmes dérivés de prétendues addictions à certaines substances, qui ont même fait remarquer qui l’ont conduit à présenter des hallucinations, “des rats qui marchaient dans son estomac ou des poux qui ont envahi tous les corps et ne le laisserait pas seul. “

De même, d’autres qui ont émergé soulignent qu’en raison de sa carrière, il aurait pu avoir de puissantes inimitiés qui entraîneraient sa fin, cependant, c’est une autre des hypothèses qui a émergé au milieu des enquêtes.

Après cela, diverses théories qui ont fait un portrait possible de ce qui s’est passé le 5 mars dans le département du quartier de Buenos Aires à Palerme, où vivait Juan Castro, ont souligné que lui-même avait peut-être eu une crise et a ensuite pris la décision de se jeter. .

De même, il s’est avéré que le journaliste de 33 ans avait été hospitalisé pendant trois jours dans un état “grave” avant ces événements. Plus précisément, les faits ne sont pas connus avec une certitude totale, les heures qui précèdent sa fin inexplicable sont un mystère.