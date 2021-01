La pop-star et acteur Ricky Martin a récemment lancé un nouveau look de barbe décolorée, et le choix d’éclaircir ses poils du visage suscite des critiques mitigées. Le chanteur de “Livin ‘La Vida Loca” s’est rendu sur Twitter jeudi pour montrer son nouveau look, révélant sa nouvelle barbe blonde qui rencontre la couleur brun foncé de ses cheveux. Dans la légende du message, Martin a écrit: «Quand on s’ennuie, blanchissez».

Le nouveau look a été une surprise pour beaucoup, certains sautant immédiatement à bord avec et d’autres incertains. Un utilisateur l’a appelé “M. Santa”, tandis qu’un autre s’est exclamé, “Nooooooooooooo!” Notamment, après que PEOPLE ait publié une histoire sur la nouvelle couleur de barbe de Martin, le chanteur l’a partagée avec des emojis rieurs avec un emoji haussant les épaules. Faites défiler vers le bas pour voir plus de tweets de, dont certains adorent le nouveau look de Martin et d’autres qui n’y sont pas.

Lorsque vous vous ennuyez, utilisez de la javel. pic.twitter.com/9t4uLwbSdp – Ricky Martin (@ricky_martin) 21 janvier 2021

L❤O❤V❤E ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ pic.twitter.com/mnnYgnJESj – giuseppina (@ 67Giuseppina) 21 janvier 2021

«J’adore la nouvelle barbe décolorée, elle a l’air bien, mais je préfère mieux votre couleur naturelle. Je veux aussi dire que je suis heureux que vous et votre famille vous portiez bien, surtout en ces temps difficiles. Restez heureux, restez en sécurité et profitez de la vie du mieux que vous pouvez. “

Ce n’est pas un bon look, mi amor. Il est temps de se raser. pic.twitter.com/laKBEoAqgA – redhead4real (@wigglyredhead) 22 janvier 2021

“Ricky Martin est magnifique, peu importe la lumière, l’heure de la journée, l’âge, la saison, l’angle de l’image, les volumes d’eau de Javel ou quoi que ce soit d’autre.”

