Ricky Martin sera le méchant d’un film de Noël pour Netflix | .

L’artiste portoricain Ricky Martin reviendra au théâtre et fera ses débuts sur la plate-forme Netflix dans le prochain film de Noël “Jingle Jangle: Un voyage de Noël“jouer un méchant.

Ricky Martin frappera le petit écran plus tard en jouant le scélérat extrait du film “Jingle Jangle: A Christmas Journey”.

Le célèbre chanteur fera partie du casting qui participera au film musical de Noël Jingle Jangle: A Christmas Journey, une production Netflix jouant le méchant Don Juan Diego attendant sa première plus tard cette année.

C’est un honneur de faire partie de cette incroyable production », a déclaré l’artiste portoricain, confirmant sa participation au projet.

Ricky participera à la production aux côtés des acteurs Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker et Madalen Mills.

, … # Bande-annonce JingleJangle demain! pic.twitter.com/Jr80C4LnVY – NetflixFilm (@NetflixFilm) 3 octobre 2020

Le film est écrit et réalisé par David E. Talbert et comprend des chansons originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan et la chanson thème “This Day”, interprétée par Usher et Kiana Ledé.

Le film se déroule dans la ville de Cobbleton et se concentre sur l’histoire du fabricant de jouets Jeronicus Jangle (Whitaker) et de ses inventions farfelues.

Le problème commence quand un apprenti vole l’un de ses jouets les plus précieux, ce qui lui permet d’être aidé par sa petite-fille et une vieille invention pour résoudre le problème.

Le film, écrit et réalisé par David E. Talbert, sortira le 13 novembre pour le public et le Portoricain, nominé pour un Emmy pour son rôle d’Antonio D’Amico dans l’assassinat de Gianni Versace: American Crime Story, joue Don Juan Diego.

Enrique Martín Morales populairement connu sous le nom de Ricky Martin et a commencé sa carrière musicale au milieu des années 1980, en tant que chanteur principal d’un groupe de jeunes appelé “Menudo”.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

C’est à partir de l’année 1991 qu’elle s’est imposée comme artiste solo et depuis, elle a sorti neuf albums studio, trois compilations et plus de cinquante singles en espagnol et en anglais.

Il est à noter qu’elle a commencé sa carrière artistique à un âge précoce en tant que mannequin enfant et dans des chorales religieuses et des pièces de théâtre à l’école.

Il a notamment fait la publicité de Carnation, marque de lait pour enfants, à l’âge de douze ans et s’est fait connaître en rejoignant le groupe d’enfants Menudo, en 1984, en remplacement de Ricky Meléndez.

Après cinq ans de travail, de tournées, de répétitions et d’enregistrements, Ricky Martin décide de quitter le groupe pour s’installer à New York et, plus tard, au Mexique, où il débute sa carrière théâtrale: “Los tenis rojas”, et “Mamá ama el rock” .

En 1986, il fait ses débuts en tant qu’acteur dans la telenovela argentine “Por siempre amigos”, avec ses compagnons de Menudo, entouré d’acteurs argentins renommés et le roman a été vu dans une grande partie de l’Amérique.

Ricky Martin est connu pour les grandes controverses dans lesquelles il a été impliqué tout au long de sa carrière, et il y a encore quelques jours, il est devenu connu comme la supposée mère de ses enfants.

Cela peut vous intéresser: voici à quoi ressemble la supposée mère des enfants de Ricky Martin, magnifique!