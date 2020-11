K

Ricky Wilson, le leader de Aiser Chiefs, a déclaré que 2020 avait été une année “s **** y” pour les performances live, admettant que les équipes et les petites salles sont désormais confrontées à un avenir “difficile”.

Le chanteur, 42 ans, a déclaré qu’il craignait qu’il y ait «moins d’opportunités» pour les jeunes artistes de réussir dans le secteur de la musique après la pandémie, car de nombreuses salles à Londres font face à un avenir incertain.

Il a également déclaré que l’équipage indépendant qu’il connaissait avait été contraint d’assumer un autre travail après que presque toutes les performances en direct en 2020 aient été annulées.

Wilson, qui fait partie du groupe nominé pour le prix Mercury depuis 2000, a déclaré: «C’est vraiment chiant. Quand nous partons en tournée, nous ne sommes pas que cinq, nous sommes 25. Cela a été dur pour eux. Je connais des gens qui ont accepté d’autres emplois. Je me sens un peu mal d’en parler depuis ma position où j’ai bien fait, mais pour quiconque dans l’industrie de la musique, cela commence toujours comme un passe-temps. Et puis il y a un moment où vous devez y mettre toute votre attention. »

La salle d’attente, où Stormzy – sur la photo – a joué, fait partie des lieux à risque

Il a ajouté: «Je crains simplement que les gens aient moins d’occasions de faire cela à l’avenir. Les petites salles aussi, elles sont toujours là où vous voyez du changement et quelque chose de nouveau. Nous en avons besoin. »

Parmi les salles confrontées à l’effondrement, citons The Lexington d’Islington, où Wolf Alice et Hot Chip ont joué; Spiritual Bar à Chalk Farm, où Michael Kiwanuka s’est produit; La salle d’attente de Stoke Newington, qui a accueilli Tyler The Creator, Jamie xx, Stormzy et Dave; et Windmill Brixton, où KT Tunstall et Rag’n’Bone Man ont été à l’affiche.

Wilson – qui était également juge du concours de chant The Voice – a déclaré que la pandémie avait ravivé son amour du spectacle vivant, ajoutant que son absence de sa vie l’avait fait «en avoir envie».

«J’arrivais au point où je pensais faire une pause», a-t-il déclaré. «Mais s’il y a eu une lueur d’espoir, c’est que j’en ai envie, j’ai envie de tourner et d’être sur scène. Je ne veux pas m’habituer à être à la maison tout le temps.

Wilson parlait avant le prochain concert en direct des Kaiser Chiefs de l’O2 Academy Brixton le 28 novembre. Le concert utilisera la technologie de réalité virtuelle MelodyVR pour amener le concert dans les foyers des gens à travers le pays.

Le musicien a dit qu’il était nerveux avant la représentation.

«C’est une chose étrange. Je ne suis pas sûr à 100 p. 100 de ce que ça va être pour être honnête, et c’est une bonne chose de pouvoir dire après 16 ans dans ce domaine. C’est bien quand de nouvelles choses arrivent. Je ne suis pas non plus très doué pour discuter entre les chansons. Je suis donc un peu nerveux à ce sujet.

Il a prédit que les concerts de streaming en direct seraient une caractéristique des prochaines tournées. «Je pense que ce type de technologie est très cool. Je pense que cela fera partie intégrante de la façon dont nous tournons à l’avenir. C’est une façon d’apporter de la musique à des gens qui ne pouvaient peut-être pas nous rejoindre auparavant. Et cela ne peut être qu’une bonne chose.