T

Les industries créatives de la capitale ont repris leurs activités aujourd’hui – et tentent désespérément de rattraper le temps et l’argent perdus en cette période cruciale de Noël. Malgré l’espoir d’un retour à la normale apporté par le déploiement du vaccin à partir de la semaine prochaine, de nombreuses organisations artistiques sont toujours confrontées à des fermetures ou à une pression financière extrême en raison de mois de mesures de verrouillage.

Voici comment vous pouvez soutenir les arts à Londres dans le cadre des réglementations de niveau 2.

Parmi les plus durement touchés figurent les théâtres de Londres, avec leur traditionnelle saison de Noël exceptionnelle, gravement affectée par les limites qui plafonnent le public à 1000 personnes ou 50%, selon la moindre des deux.

Le plafond d’audience subit déjà la pression de l’industrie qui dit qu’il paralyse ses finances et veut qu’il soit augmenté davantage.

La légende du West End, Michael Ball, a déclaré que les limites «arbitraires» doivent être «revisitées» par le gouvernement. Ball, qui apparaît dans la nouvelle version de concert mise en scène des Misérables qui débute vendredi (5) face à Carrie Hope Fletcher et Alfie Boe, a déclaré qu’il ne retournerait pas au travail s’il ne pensait pas que c’était sûr. Il a déclaré: «J’ai vu le temps, l’ingéniosité et les investissements financiers extraordinaires qui ont été consacrés à la sécurité de nos cinémas, tant pour le public que pour les personnes qui y travaillent. «Je ne voudrais pas y revenir moi-même si je n’étais pas convaincu que toutes les précautions avaient été prises, mais chaque lieu est différent et un chiffre aléatoire d’un maximum de 50% est, à mon avis, trop arbitraire et devrait être revisité. «Bien sûr, je veux que le plus grand nombre de personnes possible apprécie en toute sécurité le merveilleux travail accompli dans mon industrie et montre que nous sommes responsables, indomptables et très certainement viables.

(

Jonathan Kent, Imelda Staunton et Michael Ball

/ Dave Benett)

Nica Burns, qui possède plusieurs théâtres du West End, dont l’Apollo et le Garrick, a ouvert ses salles à perte avant le deuxième verrouillage et a déclaré qu’elle voulait aussi voir la capacité augmentée.

Cela vient après que l’impresario Cameron Mackintosh a déclaré que les limites du public mettraient les nouvelles performances des Misérables sous une «pression massive». Le spectacle avait été prévu pour jouer à un public de 757 spectateurs, mais cela a été encore réduit à moins de 600, ce qui, selon Mackintosh, transformerait un spectacle qui aurait même abouti à «une perte substantielle».

Le gouvernement a promis de revoir le système de niveaux tous les 14 jours, mais même si Londres était rétrogradé au niveau 1, la limite de 50% resterait et un passage au niveau 3 entraînerait la fermeture complète des théâtres. Le DCMS a déclaré qu’il avait pris en compte les derniers avis scientifiques et médicaux pour décider des limites, mais a déclaré que le plafond resterait à l’examen.

Parmi les autres spectacles ouverts avec des limites de capacité, citons A Christmas Carol au Dominion Theatre, mettant en vedette l’ex-EastEnder Jacqueline Jossa, qui s’ouvre le lundi 7 décembre et la comédie policière Drag Queen Death Drop qui s’ouvre vendredi au Garrick.

Le Bridge Theatre, par l’hôtel de ville, présente également une représentation de A Christmas Carol qui s’ouvre le 3 décembre.

Le National Theatre rouvre vendredi prochain (11) avec sa pantomime Dick Whittington avec l’ouverture de la pantomime London Palladium le lendemain.

La Tate Modern et la Tate Britain rouvrent toutes les deux aujourd’hui, mais tous les visiteurs sont priés de réserver leurs billets en ligne à l’avance. Aucune visite de groupe n’est autorisée et des masques doivent être portés dans les galeries qui ont un système à sens unique intégré. Les vestiaires sont fermés et aucune carte ou sentier papier ne sera distribué et il n’y a pas de visites guidées.

(

La National Gallery ouvre également aujourd’hui

/ PA)

La National Gallery ouvre également aujourd’hui et gère un système de billetterie. Les visiteurs auront la première chance de voir une nouvelle exposition de l’artiste en résidence Rosalind Nashashibi et sa 25e exposition annuelle Take One Picture mettant en vedette des œuvres d’écoliers du primaire.

La Wallace Collection ouvre un jour plus tard (jeudi 3) et limite également l’accès avec un système de billetterie bien que les visiteurs puissent réserver en personne si la disponibilité le permet.

La Serpentine Gallery ouvre ses portes samedi (5 décembre) avec une exposition consacrée à la peintre new-yorkaise Jennifer Packer.

La galerie Saatchi près de Sloane Square ouvrira ses portes mercredi prochain.

À l’instar des galeries, les musées peuvent ouvrir au niveau 2 mais doivent adhérer à des mesures et des règles de distanciation sociale, ce qui se traduira par une capacité réduite.

Tous les principaux sites de Londres – y compris le Science Museum – ouvriront leurs portes jeudi.

Le British Museum doit rouvrir dimanche à temps pour le 20e anniversaire de sa Grande Cour. Plus tôt cette semaine, l’institution a révélé que 113 millions de personnes avaient maintenant marché sous la célèbre verrière.

en relation

Les visiteurs du musée d’histoire naturelle peuvent toujours attraper le photographe animalier de l’année 2020. À partir d’aujourd’hui (mercredi), les billets pour son blockbuster Fantastic Beasts: The Wonder of Nature – produit en collaboration avec Warner Bros – seront mis en vente pour son ouverture le 9 décembre.

Pendant ce temps, au V&A de South Kensington, plus de 100 dessins d’arcs-en-ciel réalisés par des enfants pendant la pandémie seront présentés à partir de jeudi. L’exposition Tout ira bien: les arcs-en-ciel pour enfants de Lockdown fait partie de la série d’objets pandémiques de l’initiative plus large du musée. En attendant, son exposition Bags: Inside Out sur l’histoire de l’accessoire s’ouvre à partir du 12 décembre.

À l’origine, les restrictions de niveau 2 signifiaient que les salles en direct pouvaient ouvrir avec des limites de capacité en place – mais aucun alcool ne pouvait être vendu. Bien que ce soit également le cas pour les représentations théâtrales, les acteurs de l’industrie ont fait valoir que cela toucherait particulièrement les salles de concert.

Le Music Venue Trust a fait pression sur le gouvernement et, lundi, cette décision a été annulée après que des preuves aient été présentées montrant que les salles de musique de base tirent environ 65% de leurs revenus de ventes humides. Les parieurs avec des billets de spectacle peuvent désormais acheter une boisson jusqu’à 22 heures le soir de leur visite.

Mark Dayvd, PDG de Music Venue Trust, a déclaré: «Si la musique est la nourriture de l’amour, continuez! Nous sommes ravis d’avoir été écoutés et que des directives ont été publiées qui indiquent clairement que les événements avec billets dans des salles de concert populaires peuvent se dérouler au niveau 2 avec de l’alcool en vente. »

Cependant, pour de nombreux sites, il ne sera toujours pas possible d’ouvrir avec des restrictions aussi lourdes sur le nombre d’audiences. Comme les théâtres, ils sont limités à 1 000 ou 50 p. 100, selon le moindre des deux. Cependant, il existe une poignée d’options.

Le Barbican rouvre aujourd’hui (mercredi) avec une série de concerts festifs prévus tout au long du mois avec des numéros de Katie Melua à Sir Simon Rattle et le London Symphony Orchestra jouant devant un public restreint.

(

Le Royal Albert Hall accueille également quelques performances

/ .)

Le Royal Albert Hall accueille également quelques performances, notamment le Big Bang Christmas de Guy Baker et les chants de Noël du 18 décembre.

Le London Cabaret Club se prépare à rouvrir ses portes vendredi avec une nouvelle expérience de restauration et de divertissement pour la saison des fêtes – Christmas Royale – librement basée sur la franchise James Bond.

Le Wigmore Hall ouvre ses portes lundi (7) pour une représentation à midi du Quatuor à cordes Doric. Sa capacité pour la période allant jusqu’à Noël est fixée à 150.