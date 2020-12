Rien à l’imagination, Kylie Jenner dans une tenue particulière en maille métallique | INSTAGRAM

Ce n’est pas un secret que la mondaine et femme d’affaires, Kylie Jenner, aime être au centre de l’attention, ce qu’elle réalise complètement chaque fois qu’elle décide de publier une nouvelle photo, une vidéo ou même leurs histoires respectives à partir de son profil officiel sur Instagram, depuis En quelques heures seulement, il parvient à recueillir des millions de réactions de ses followers, y compris des «likes» et des commentaires.

Et c’est exactement ce qui a causé cette fois, que, bien que ce soit une photographie il y a un peu plus d’un an, l’instantané a réussi à capter tellement l’attention qu’il a même fait la une des journaux télévisés aux États-Unis et dans certains pays hispanophones, où Kylie a la majorité de ses fervents fans.

C’est une image où il a promu la collection estivale de Kylie Skin, précisément en juillet 2019, qu’il portait par son nom “Collection de corps d’été”, et il était disponible à la vente à partir du 22 juillet de la même année, bien que nous sachions tous que, dans les premières heures de disponibilité, les ventes ont grimpé en flèche et en quelques jours il n’y avait plus un seul article de la collection.

De même, pour donner une raison d’être au nom du collection, Kylie, a partagé une image formidable, se faisant passer pour elle seule qui sait le faire, et en même temps montrant sa silhouette bronzée, bien sûr, montrant tous les résultats de l’utilisation de ses produits de soins de la peau.

Bien que son visage reflète clairement un peu moins de maturité qu’elle ne l’a actuellement, la vérité est qu’elle continue à avoir l’air fantastique, en plus du fait que la couleur sombre de ses cheveux la favorise beaucoup, car elle la fait paraître plus jeune, mais en même temps. lui donne une personnalité énigmatique.

Dans le spectacle surprenant, on peut voir parfaitement chaque centimètre carré de la peau du mannequin, et on sait qu’elle a toujours été fière de sa silhouette et chaque fois qu’elle en a l’occasion, elle prend des séances photographiques en portant des tenues de cette le style, où il ne couvre que le nécessaire, montre beaucoup de peau et ne laisse pratiquement rien à l’imagination.

L’image charmante nous montre Kylie allongée, levant les yeux, couvrant ses grands attributs avant avec ses mains, révélant son abdomen esquissé et esquissé, ainsi que nous pouvons apprécier chaque millimètre de sa région fessière, faisant baver les téléspectateurs.

Kylie, a décidé de porter une tenue maya, avec des perles dans chacun des coins qui forment les losanges de la maille, c’est une petite pièce, style body, qui ne recouvre certainement rien, mais clairement ce ni aux fans ni à la femme d’affaires le dérange pas du tout.

Il convient de noter que, depuis l’apparition de cette tenue particulière, Kylie a choisi de choisir ce type d’ensemble pour ses vêtements décontractés et de sortir, car, après cela, nous avons pu la voir à plusieurs autres occasions porter des pièces textiles élégantes. Maya, mais avec d’autres types de tissus.

Comme, par exemple, une fois, avec l’une de ses meilleures amies, ou, comme elle le mentionne «sa jumelle», également le mannequin Anastasia Karanikolaou, ils ont posé avec une robe en résille, qui montrait également beaucoup plus de peau que la normale , style mesh, bien que Kylie portait la couleur bleue et qu’Anastasia ait opté pour la couleur rouge, elles semblaient toutes les deux phénoménales.

Une autre des occasions où nous avons pu voir Jenner avec une tenue dans ce style, elle a partagé qu’en passant en revue de vieilles photos, elle avait trouvé un «bijou», faisant référence à une image d’elle-même, vêtue d’une combinaison noire, qui était évidemment de style mesh , et elle le porte vraiment avec une grande vanité, montrant sa silhouette physique spectaculaire au maximum.