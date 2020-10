Rien en dessous! Jennifer López modèle un imperméable élégant | Réforme

Vraiment spectaculaire! La belle Jennifer López a impressionné ses followers sur Instagram avec l’une de ses photos les plus récentes dans laquelle elle vante ses immenses jambes galbées et un décolleté prononcé en gabardine.

Bien que l’imperméable soit considéré comme un vêtement assez modeste, seule Jennifer López sait comment le transformer en l’un des plus coquettes, puisqu’elle a décidé de ne rien utiliser en dessous, ce qui était le plus évident sur la photo de la fiancée de Alex Rodriguez.

La chanteuse de stature internationale a profité de son compte Instagram pour se vanter qu’elle seule peut avoir l’air aussi spectaculaire à 51 ans et que ses jambes peuvent sûrement faire partie de son secret pour garder Alex Rodríguez amoureux.

Sur l’image, vous pouvez voir l’étoile accompagnant l’imperméable de couleur claire avec des talons assez hauts et ses cheveux ébouriffés. La pose de JLo montre clairement qu’elle n’a pas choisi de vêtements à porter sous son imperméable.

La photo a été partagée il y a deux jours avec une autre, cette dernière la montre les jambes ouvertes dans une robe à décolleté prononcé. La publication a dépassé le million et demi de réactions sur le célèbre réseau social.

Juste un peu d’énergie pour l’automne , a écrit la célèbre actrice et chanteuse à propos des photos.

JLo est récemment devenu une nouvelle pour le lancement de Pa Ti et Lonely, une collaboration avec Maluma de deux vidéos en une et dans laquelle ils ont l’air le plus amoureux. Cette union est née après que les célébrités ont travaillé ensemble sur Marry Me, un film qui est sur le point de sortir, les deux stars et qui a découvert une énorme chimie entre elles.

Lorsque le tournage du film a commencé, des rumeurs ont également commencé qu’il pourrait y avoir une relation sentimentale entre les deux; Mais tout est devenu clair lorsque le contexte des images qui ont commencé à émerger a été révélé.

Jennifer López est une artiste complète dans tous les sens du mot, elle est une chanteuse d’envergure internationale, une excellente danseuse, mannequin et actrice. Sur grand écran, le lancement de JLo vers la célébrité a été rendu possible en donnant vie à la reine de Texmex, Selena Quitanilla, dans le film sur sa vie et sa carrière.

Beaucoup ont été émerveillés par l’interprétation du Portoricain et ont été ravis de sa silhouette et de ses formidables pas sur scène.

Cette belle femme de 51 ans a également été célèbre pour ses romans au milieu du spectacle, parmi lesquels se distingue Ben Affleck, avec qui elle a formé un couple fabuleux et était même sur le point d’atteindre l’autel; Cependant, du jour au lendemain, tout était fini.

Plus tard, il est venu à la vie de l’interprète Marc Anthony, un homme qui manquait à beaucoup de pouvoir conquérir la belle diva; cependant, sa galanterie et son glamour ont réussi à faire d’elle sa femme.

Le mariage entre Jennifer López et Anthony a duré 7 ans, au cours desquels ils ont tous deux eu deux enfants, Emme Maribel et Maximilian David.

Le couple a divorcé en 2011; Cependant, elle est toujours unie par ses enfants, car ils ont démontré avoir une excellente relation avec des amis et venir partager avec le couple l’autre sans aucun problème.

Une expérience qui est devenue une anecdote très populaire est l’histoire de la façon dont JLo a rencontré Alex Rodríguez, l’ancien joueur de baseball et son fiancé actuel; car quand elle a dit d’elle-même, elle l’a rencontré quand elle était à côté Marc Anthony, quand ils étaient encore mariés, ce qui semble à beaucoup une situation quelque peu étrange.