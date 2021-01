Riez-vous de votre danse? JLO imite la danse de Shakira sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

La célèbre actrice, Jennifer López est sans aucun doute l’une des femmes les plus belles et les plus talentueuses de la planète et c’est à plusieurs reprises que nous l’avons vue spectaculaire avec ses belles tenues, et peu importe qu’il s’agisse d’une simple tenue de sport, de vêtements décontractés ou robes et robes de bal, de quelque manière qu’elle se démarque toujours.

On sait bien de la même manière que JLo, depuis sa création a impacté le monde avec ses pas de danse et difficiles chorégraphies, bien exécuté et grâce à cela, à plus d’une occasion, il a fait l’actualité dans divers médias, car ses mouvements sont dignes d’admiration dans le monde entier.

Et c’est exactement ce qui s’est passé à cette occasion, même s’il faut souligner que c’est déjà une chose du passé, les adeptes l’ont ramené en lumière, et c’est pourquoi nous vous avons informé du fait, au cas où vous ne l’auriez pas découvert avant.

Shakira et Jennifer Lopez s’est avérée être le duo parfait sur scène au Super Bowl LIV, cependant, la relation entre eux n’est pas exempte de scandales car il y a quelques années JLo a réalisé une vidéo où il se moquait de la danse colombienne.

C’est arrivé en 2014, lorsque JLo est apparu à l’ouverture de la Coupe du monde au Brésil et avant de monter sur scène, il a fait référence au Colombien, le contexte est dans la chanson “La la la”, que Shakira interprète et que Beaucoup ont demandé que ce soit “la chanson officielle de la Coupe du Monde”, car la chanson de JLo “We are one” n’a pas convaincu.

Ce sont donc les mêmes médias de divertissement qui ont fait de cette tendance une tendance, du moins aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine, où ils ont affirmé que l’interprète colombienne devait se sentir en colère contre son collègue new-yorkais, JLO.

«On peut dire que Shakira doit avoir très honte de l’enregistrement de son collègue. JLo se débarrasse sans aucun doute de sa danse et c’est ce qui a le plus dérangé les adeptes de la chanteuse », n’était que l’une des accusations qui figuraient dans les multiples publications sur le net.

Oui, il s’agit d’une vidéo où la vidéo de Lopez semble bouger ses hanches de manière moqueuse et pendant qu’il le fait, il recrée un bruit avec lequel, s’il semble que ce soit une blague.

Pour cette raison, lorsque Lopez a imité le mouvement des hanches de Shakira et à la fin il a fait un geste de quelques amis, beaucoup ont pensé que c’était une sorte de provocation envers son collègue, la vérité est qu’il semble que Shakira n’ait pas eu de rancune, car après la grande dynamique qu’ils ont montré sur scène l’année dernière a montré à quel point ils sont bons coéquipiers.

Et le fait est que Shakira est l’une des stars latines les plus admirées pour son grand talent, sa beauté et son sens de l’humanité, c’est pourquoi la vidéo que Jennifer Lopez a enregistrée dans laquelle elle imite rigoureusement les mouvements de la femme a été très controversée. Chanteur colombien.

La vidéo de Jennifer a été téléchargée sur YouTube et n’a cessé d’être partagée, puisque l’action de la chanteuse également a laissé beaucoup à désirer dans le monde du divertissement, la raison en est que les deux chanteurs sont très appréciés du public, ce qui pense que le respect a été perdu cette fois.

Le talent de notre bien-aimé Shaki n’a jamais été remis en question et l’imitation que fait JLO indique comme s’il s’agissait de simples mouvements un peu idiots, de sorte que Lopez se moque des cadeaux de Shakira n’a pas de pardon de Dieu pour ses disciples .