Rihanna ne bascule pas avec quelqu’un qui n’est PAS dans le wagon des Lakers … mais pour ceux qui le sont, elle a une chanson pour toi.

RiRi et son équipe ont ceinturé “We Are the Champions” dimanche soir pour célébrer les Lakers qui ont remporté leur 17e championnat NBA – et même si cela peut sembler cliché pour la plupart des gens … elle le rend génial.

Rihanna a opté pour un jaune classique Kobe Bryant Maillot n ° 24, et accessoirisé de ballons violets et dorés pour sa soirée Lake Show On ne sait pas où cette fête s’est déroulée, mais on dirait qu’elle était à côté d’un camping-car.

Elle a sous-titré sa vidéo, “si vous n’êtes pas à cette heure pour le moment … au revoir. Lebron reste roi 💪🏿 Les Lakers sont les champions K et Kobe est fier 🙏🏿 AD merci! # 🏆 #Congratulations.”

@akademiks / Instagram

Pendant ce temps … Dr. Dre – un grand fan des Lakers – traînait avec Rick Ross, un énorme ventilateur de chaleur. Le Doc ne pouvait pas s’empêcher de donner du fil à retordre au Boss après que les Lakers aient terminé la série, 4 matchs contre 2. Dre a rappelé à Rick: “C’est ce que c’est! The Lake Show!”

Pauvre Rick, tout ce qu’il pouvait faire était de s’asseoir là et de le prendre. Nous ne savons pas si ces gars-là avaient de l’argent sur le jeu, mais si c’est le cas … ils peuvent tous les deux se permettre de payer.