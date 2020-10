Rihanna nommée l’une des femmes entrepreneurs les plus riches d’Amérique | AP

Le célèbre chanteur Rihanna Elle a ajouté une autre réalisation à sa carrière artistique car elle est désormais considérée comme l’une des femmes entrepreneurs les plus riches des États-Unis et tout cela à sa juste valeur, quelle grande fierté!

Rihanna, malgré son absence de musique depuis plusieurs années, a su rester aux yeux du public grâce à son esprit d’entreprise.

Récemment, le magazine Forbes a publié les femmes entrepreneurs les plus riches des États-Unis, et pour la première fois de toute l’histoire, la chanteuse figure sur cette liste. Rihanna.

Le natif de la Barbade est passé d’un groupe de jeunes avec deux partenaires à la vente de plus de 50 millions de disques dans le monde.

A 32 ans, il a réussi à figurer sur la célèbre liste Forbes de la femmes entreprenantes et les femmes cadres les plus prospères à travers l’Amérique, une fortune qu’elles se sont fait naturellement.

La valeur nette de l’artiste “Umbrella” est estimée à 600 millions de dollars, une somme qu’elle a obtenue en partie grâce à sa marque de cosmétiques, Fenty Beauty, avec la ligne de lingerie Savage x Fenty.

Il est à noter que cet incroyable empire de produits de beauté est né en 2017 dans le but de reconnaître et de célébrer tous les tons de peau dans le monde, en fait, il existe plus de 40 tons de base différents et ils travaillent sous le principe «Beauty for All».

C’est en 2019 que Rihanna J’ai fait le premier défilé de Savage x Fenty, un spectacle qui a révolutionné sous le concept de la musique de mode, où il y avait aussi des mannequins, des danseurs et des chanteurs.

Il est important de noter que Rihanna faisait déjà partie de la liste des chanteurs les plus riches, cependant, c’est la première fois que son travail d’entrepreneur est reconnu.

Pour le magazine Forbes, cette liste 2020 retrace le travail de personnalités qui ont développé au maximum leur activité, que ce soit de la création de patins à neige aux tests du célèbre virus actuel.

C’est vrai, la liste de cette année ajoute la crise sanitaire du coronavirus, ce qui n’était malheureusement pas favorable pour certaines entreprises de cosmétiques.

Toujours Robyn Rihanna Fenty s’est positionné dans ce cadre avec le mondain Kriss Jenner avec 190 millions de dollars et la femme d’affaires coréenne Toni Ko avec une somme de 255 millions de dollars.

Elle est également reconnue pour avoir fusionné les genres caribéens avec la musique pop et pour réinventer son image au fil des années de sa carrière artistique.

C’est ainsi que son impact sur la culture populaire l’a amenée à devenir une icône de la musique et de la mode, c’est pourquoi elle est qualifiée de «princesse du R&B» et de «reine de la mode» en plus d’être considérée l’un des artistes musicaux les plus influents et les plus réussis du 21e siècle.

Elle a commencé sa carrière en 2003 quand elle a auditionné pour le producteur de musique Evan Rogers et a ensuite signé un contrat de six albums avec Def Jam, cependant, elle a acquis une renommée mondiale après la sortie de son troisième album studio, “Good Girl Gone Bad”. “.

Il y a quelques semaines le chanteur Rihanna Il semblait avoir été confronté à un grave accident qui a provoqué des changements sur son visage, ce qui a laissé une grande inquiétude parmi ses fans.

En fait, c’était après que les médias de TMZ aient capturé la chanteuse dans un restaurant, Giorgio Baldi de Los Angeles, où les caméras ont pu voir des ecchymoses et des ecchymoses sur son visage.

Comme prévu, beaucoup ont immédiatement associé la photo à des souvenirs passés de sa relation avec le chanteur Chris Brown, avec qui il a eu une relation orageuse.

Cependant, ce n’était pas tant à s’inquiéter, car ils ont annoncé que “Rihanna va complètement bien maintenant, mais elle est tombée d’un scooter électrique la semaine dernière et s’est blessée au front et au visage”, ont-ils déclaré.

