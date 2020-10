Rihanna a fait l’objet de vives critiques après avoir porté une chanson dans son émission de lingerie Savage X Fenty qui comprenait des échantillons vocaux d’un hadith, un dicton islamique sacré sur les paroles et les actions du prophète Muhammad, a rapporté RT.

Une vidéo du défilé a été diffusée sur Amazon Prime vendredi dernier. On y voit les mannequins vêtus de la lingerie du chanteur danser sur scène tandis que la chanson ‘Doom’, du producteur londonien Coucou Chloé, qui comprenait un hadith accéléré mélangé à la musique, et qui parle de Jour d’essai.

Plusieurs utilisateurs ont accusé Rihanna de manque de respect pour les musulmans et ont exhorté le chanteur à s’excuser. «En tant que musulmane, je n’ai pas de mots pour décrire à quel point je suis déçu à Rihanna d’avoir laissé ses modèles danser un hadith. Les hadiths sont les saintes paroles de notre prophète, vous ne pouvez pas simplement les utiliser pour votre émission de lingerie. C’est dégoûtant et extrêmement irrespectueux », a écrit un utilisateur.

Rihanna a eu tort de choisir une chanson avec un hadith à jouer à son émission de lingerie. Qu’en est-il des artistes qui utilisent l’islam comme esthétique? Ayez un peu de respect », a déclaré un autre internaute. «En tant que musulman, je suis profondément offensé que cela dépasse les mots. C’est embarrassant et pathétique », a déclaré un tweeter.

Ce mardi, Rihanna s’est excusée de la situation à travers une histoire Instagram, soulignant que le choix de la chanson était une “erreur honnête mais imprudente”.

“Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et c’est incroyablement décourageant!”, A déclaré le chanteur. «Je ne joue avec aucune sorte de manque de respect envers Dieu ou aucune religion et donc l’utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable. À l’avenir, nous veillerons à ce que rien de tel ne se reproduise. Merci pour votre pardon et votre compréhension », a ajouté Rihanna.

Auparavant, l’auteur de «Doom» s’est également adressée aux médias sociaux pour s’excuser «profondément» d’avoir inclus un hadith dans sa chanson. Selon Chloé, la chanson a été créée à partir d’échantillons de morceaux de Dance Funk qu’elle a trouvés en ligne. La société de production a assuré qu’à ce moment-là elle ne savait pas que ces échantillons utilisaient du texte d’un hadith islamique et a ajouté que la chanson était en train d’être “retirée de toute urgence de toutes les plateformes de transmission”.

“J’assume l’entière responsabilité du fait que je n’ai pas recherché ces mots correctement et je tiens à remercier ceux d’entre vous qui ont pris le temps de me l’expliquer”, a tweeté Chloé.