Les adeptes du chanteur Rihanna ils célèbrent la possibilité qu’il s’agisse d’un autre ajout à l’univers Marvel, car on pense qu’il pourrait apparaître dans le deuxième film “Black Panther”, ce qui serait certainement vraiment incroyable.

Selon une nouvelle rumeur, le chanteur de la Barbade aurait rejoint le casting de “Panthère noire 2“, la suite tant attendue de Marvel qui débutera le tournage l’année prochaine.

Il convient de mentionner que ce serait un nouveau parmi les projets déjà nombreux que la célébrité de la musique a entrepris dans le monde du cinéma et il n’y aurait pas de meilleure opportunité que de rejoindre l’une des franchises les plus réussies de l’industrie.

Malheureusement, la source qui a donné la nouvelle n’est pas entièrement fiable, car tout s’est passé lorsqu’un fan s’est rendu compte que lors de la recherche sur Google pour “Black Panther 2”, les informations sur le moteur placent Rihanna dans le casting du film.

Et c’est pour cette petite raison qu’il faut prendre tout cela avec suffisamment de réserves, car ce n’est pas tout à fait invraisemblable, puisque ces dernières années l’intérêt du chanteur pour le théâtre n’a fait que croître.

Si l’on tient compte du fait que, il y a à peine un jour, le mexicain Tenoch Huerta a également été annoncé comme en pourparlers pour rejoindre ce projet, et qu’il apparaît également dans les résultats, peut-être qu’il en ira de même avec le chanteur.

Après tout, le film pourrait en effet préparer les acteurs à pouvoir tourner au milieu de l’année prochaine, car il avait également été précédemment confirmé que c’était le plan.

“Panthère noire 2“Il sera également réalisé par Ryan Coogler, et comme vous vous en souvenez peut-être, le premier opus a été un énorme succès et a dépassé la barre du milliard de dollars au box-office mondial.

Pour cette raison, il n’était pas surprenant que Marvel ait voulu faire tout son possible pour ramener ce réalisateur dans les coulisses et reproduire la formule de la suite et du personnage qui gagnera de plus en plus de pertinence dans la saga.

Il est plus qu’évident que personne ne s’attendait à ce que l’acteur principal, Chadwick Boseman, perde la vie cette année à cause d’un cancer et c’est pourquoi sa mort a soulevé des doutes sur la façon dont le film pourrait continuer sans lui et, à ce jour, cela n’a pas été le cas. a parlé de savoir s’il y aura un remplaçant pour l’acteur, si le personnage donnera le manteau de Black Panther à Shuri, sa sœur, comme cela se passe dans les bandes dessinées.

Il est possible d’imaginer que si l’enregistrement est déjà en cours de planification, le studio et Coogler ont trouvé une solution respectueuse à la perte prématurée de l’interprète.

D’autre part, les adeptes de Rihanna, qui n’a pas sorti de nouvelle musique depuis cinq ans et se concentre sur sa lingerie signature, pourrait ne pas être si heureux de voir un autre projet s’interposer entre de nouvelles chansons et eux.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse est récemment apparue dans “Ocean’s 8: The Scammers”, en tant que hacker chargé d’assurer l’entrée et l’évasion de l’équipe lors du plagiat d’un bijou important lors d’un défilé de mode et maintenant qui sait, elle pourrait aussi bien être en pourparlers pour faire le thème du film.

De plus, en raison du caractère peu formel de ces informations, on ignore jusqu’à présent ce que le personnage pouvait faire Rihanna et il va sans dire que nous avons très peu de détails sur “Black Panther 2”.

Le film espère pouvoir commencer par des enregistrements en 2021, malgré la situation sanitaire et, dans tous les cas, avec les mesures de sécurité respectives, il est donc très probable que dans les semaines ou les mois à venir, plus d’informations sur le projet sortiront. à la lumière.

