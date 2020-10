Le chanteur renommé profite de l’utilisation obligatoire du masque et fait des achats dans un supermarché de Los Angeles.

Backgrid / Le Groupe Grosby

La star de 32 ans, qui vient d’être ajoutée à la liste des «femmes les plus riches seules, de moins de 40 ans» selon Forbes, a ajouté des lunettes modernes à son look qui rendaient plus difficile sa reconnaissance, mais le fait qu’elle L’assistante et les gardes du corps l’accompagneront, elle a tronqué son intention et a capté l’attention des photographes et des clients du magasin Ralph’s.

Backgrid / Le Groupe Grosby

Dans un t-shirt maxi noir à imprimé Firefighter et un pantalon bouffant rouge, Rihanna a parcouru les rayons des épiceries à la recherche de riz et de macaronis et fromage classiques, puis a rejoint la file des clients qui attendaient de payer.

Backgrid / Le Groupe Grosby

Rihanna est l’une des nombreuses célébrités qui ont lancé sa ligne de maquillage. Dans son cas, la Barbadienne a fait ses débuts dans le monde de la cosmétique en 2017 avec sa marque qu’elle appelle «Fenety Beauty».

Backgrid / Le Groupe Grosby

Selon le site Dailymail.com, Rihanna est devenue millionnaire grâce à la musique, mais sa société de mode et de beauté a rapporté plusieurs milliers de dollars. Lors du lancement de «Fenety Beauty» en 2017, Rihanna a vendu plus de 100 millions de dollars en seulement 40 jours.

Backgrid / Le Groupe Grosby

En 2019, elle a décidé d’entrer dans le monde de la mode avec «Fenety x Savage» qui comprend une ligne de lingerie et de vêtements de repos dont elle est elle-même mannequin. Le Wall Street Journal a affirmé que sa nouvelle entreprise valait 150 millions de dollars la même année.

Backgrid / Le Groupe Grosby

La rumeur veut que son succès dans cette industrie remette en question sa poursuite de la musique et Rihanna pourrait envisager de prendre sa retraite en tant que chanteuse.

Backgrid / Le Groupe Grosby