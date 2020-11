Robin Rihanna Fenty, plus connue sous le nom de Rihanna, est réapparue aux yeux du public.

Et cela faisait un certain temps qu’il n’avait pas été vu là-bas, comme ce fut le cas cette semaine, qui a été vu en sortant d’un restaurant italien à Santa Monica.

La chanteuse était tout sourire alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture dans un manteau de fourrure sur une chemise boutonnée et un jean déchiré.

Rihanna a dîné au restaurant Giorgio Baldi, situé sur Channel Street à Santa Monica.

Ce restaurant a plus de 30 ans de tradition et sert une cuisine italienne, parmi lesquels se distinguent des plats tels que soupe, minestrone, salades et viandes.

Rihanna, en plus d’être une chanteuse et actrice à succès, occupe des fonctions publiques depuis 2018 en tant qu’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Barbade.

Il a été dit que cette année, Rihanna s’est séparée de l’homme d’affaires saoudien Hassan Jameel, qu’elle a rejoint après une relation intermittente avec Chris Brown (avec qui elle a eu un incident de violence domestique en 2009), en 2017.

Au cours de cette année, l’actrice et chanteuse a produit plusieurs chansons pour mettre de la musique sur des pièces audiovisuelles telles que des séries, des films et des courtes vidéos.

Parmi les bandes sonores qui se démarquent figurent “The Jana Krause Show”, “The Bachelor Presents” et “Lovecraft Territory”.

Au final, il est monté à bord de sa voiture mais pas avant de nous sourire.