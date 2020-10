Rihanna remplace avec son défilé au Victoria’s Secret | AP

La chanteuse et entrepreneuse Rihanna a surpris tout le monde avec ses grandes compétences et ses dernières parade J’éblouis en laissant derrière moi stéréotypes et prouvant que tout le monde peut briller des podiums.

Rihanna est un exemple à suivre et bien qu’étant loin de la musique depuis longtemps, elle se consacre au jour le jour à sa marque de vêtements, de lingerie et de maquillage.

Pendant plusieurs années, le défilé de mode organisé par Victoria’s Secret a été considéré comme le défilé de lingerie le plus important de l’année, mais cela a bien sûr changé avec l’arrivée du défilé de la marque. Savage x Fenty, fondée par la chanteuse Rihanna.

Et sans aucun doute l’édition de cette année 2020 qui s’est déroulée le 2 octobre a laissé des millions de personnes béant.

Des célébrités comme Bella Hadid, Irina Shayk, Cara Delevingne et Rosalía portaient des vêtements d’intérieur vraiment audacieux et ont laissé tout le monde émerveillé.

Et de plus, en un an avec peu d’occasions de montrer son glamour, Rihanna a réussi à tout prix à rassembler des célébrités de renommée mondiale pour son incroyable spectacle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la pandémie a obligé toutes les personnalités de l’industrie de la mode à chercher de nouvelles façons de présenter leurs collections, certaines ont choisi de faire des courts métrages interactifs ou des lookboks et même un spectacle de marionnettes.

Cependant, Rihanna a voulu donner à ses téléspectateurs le sentiment d’une émission en direct sans mettre en danger son équipe et ses modèles, c’est pourquoi elle a utilisé Zoom et FaceTime pour tout organiser.

Nous avons tout fait virtuellement: répétitions pour le spectacle et rencontres avec des danseurs et des mannequins. Tout d’abord, il fallait garantir la sécurité de chacun des participants, une tâche difficile dans le contexte de la pandémie, mais nous sommes forts et nous n’avons pas peur des difficultés », a déclaré Rihanna dans un entretien.

Et c’est ainsi que le résultat de leurs efforts a été une sorte de mélange entre spectacle et concert avec beaucoup de décors, laissant tous les spectateurs plus que stupéfaits du résultat.

Des personnages comme Normani, Lizzo, Willow Smith, Demi Moore, Erika Jayne et Gigi Goode sont apparus sur le podium et chacun est venu avec sa propre interprétation de ce qui est sexy et aussi sauvage. Pendant ce temps, des artistes comme Rosalía, Bad Bunny, Christian Combs, Big Sean et Roddy Ricch étaient en charge de donner le spectacle musical.

Dans le passé, les campagnes publicitaires de lingerie comme Victoria’s Secret ont toujours véhiculé des idéaux de beauté irréalistes, mais pour Rihanna, l’inclusion est ce qui compte le plus.

Dans nos campagnes, nous voulons montrer aux femmes qu’elles ne se sentaient pas sexuelles à cause des stéréotypes. Nous plaidons pour l’inclusion. Je me fiche de la taille, du type de silhouette ou de la couleur de la peau. J’admire toutes les femmes », dit-il.

Inclusion, Savage X Fenty défend l’intrépidité et la confiance, donc pour transmettre ces valeurs à la société, la marque travaille avec des modèles de teintes différentes.

Pour cette raison, certains des modèles de leurs vêtements 1nterior sont présentés sur la page officielle par des hommes et des femmes de grandes tailles.

Nous voulons que les gens aient l’air et se sentent bien. Nous voulons qu’elle se sente sexy et s’amuse à être sexy », a déclaré Rihanna sur le site Web.

Il faut mentionner que la deuxième émission télévisée du créateur est disponible sur Amazon Prime Video et dépasse sans aucun doute toutes les attentes avec des modèles de tous âges et de toutes tailles et des rythmes musicaux séduisants.

C’est ainsi que le chanteur originaire de la Barbade n’a eu besoin que de cinquante minutes pour faire oublier l’univers de Victoria’s Secret.

