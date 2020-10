Rihanna a présenté des excuses publiques après avoir récemment utilisé une chanson spécifique dans son défilé de mode Savage X Fenty. En utilisant la chanson “Doom” de Coucou Chloé, sortie en 2016, son public musulman n’était pas ravi car la chanson contient un texte sacré selon Entertainment Tonight. Rihanna n’était pas la seule à s’excuser, Chloé l’a fait aussi après avoir admis qu’elle n’avait pas fait de recherches appropriées sur les paroles des sons qu’elle avait trouvés en ligne.

«Je tiens à remercier la communauté musulmane d’avoir signalé un énorme oubli qui était involontairement offensant dans notre émission sauvage x fenty», a-t-elle écrit sur son histoire Instagram. “Je voudrais surtout vous présenter mes excuses pour cette erreur honnête mais négligente. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et cela me décourage incroyablement!”

Elle a poursuivi: “Je ne joue avec aucune sorte de manque de respect envers Dieu ou aucune religion et par conséquent l’utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable. À l’avenir, nous veillerons à ce que rien de tel ne se reproduise. Merci pour votre pardon et la compréhension.”

Le morceau contient une narration remixée de Hadith concernant la fin du monde et l’au-delà. Il a été écrit par Prohpet Muhammad et ses proches et le Hadith est un texte sacré pour les musulmans, tout comme le Coran. Chloé s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour publier ses excuses: «Je tiens à m’excuser profondément pour l’infraction causée par les échantillons vocaux utilisés dans ma chanson« Doom ». La chanson a été créée à partir d’échantillons de morceaux de Baile Funk que j’ai trouvés en ligne. fois, je n’étais pas au courant que ces échantillons utilisaient du texte de Hadith islamique. J’assume l’entière responsabilité du fait que je n’ai pas recherché ces mots correctement et je tiens à remercier ceux d’entre vous qui ont pris le temps de m’expliquer cela. “

Elle a également ajouté que son équipe faisait ce qu’elle pouvait pour faire supprimer la chanson. “Nous sommes en train de retirer la chanson de toute urgence de toutes les plateformes de streaming.”

Le chanteur Savage X Fenty Show Vol 2. est sorti sur Amazon Prime afin que les fans puissent participer à l’action. Plusieurs célébrités de la liste A ont fait des apparitions comme Demi More, Lizzo, Paris Hilton, Cara Delevingne, Bella Hadid, Bad Bunny, Willow Smith, Travis Scott et plus encore. Elle s’est également entretenue avec le point de vente et a détaillé la difficulté de présenter une émission avec des restrictions COVID-19, tout en notant à quel point la santé de toutes les personnes impliquées est importante.

“C’est certainement beaucoup plus difficile sur le plan logistique”, a avoué Rihanna. «Il y a beaucoup de pièces mobiles et la santé de chacun passe évidemment en premier. [that], la production repose sur la santé de chacun, elle présente donc ses défis. Mais nous adorons les défis et nous sommes simplement reconnaissants qu’Amazon Prime soit prêt à relever le défi avec nous. “