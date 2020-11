L’actrice Riley Keough, fille de Lisa Marie Presley et petite-fille d’Elvis Presley, a passé le week-end de Thanksgiving avec ses amis et sa famille. La star de Mad Max: Fury Road a partagé plusieurs photos et clips avec ses amis sur son histoire Instagram, dont une avec son mari, Ben Smith-Petersen. Les vacances de Thanksgiving amusantes de Keough surviennent avant qu’elle ne commence à travailler sur deux projets majeurs auxquels elle a signé ces dernières semaines.

Certaines des vidéos partagées par Keough ont été publiées pour la première fois par son amie, l’actrice de Dumplin, Georgie Flores. Keough a en fait repris le compte Instagram de Flores pendant une partie de samedi soir. Elle a partagé un clip d’elle-même en train de rejoindre ses amis dansant sur “Main! I Feel Like a Woman” de Shania Twain. “Célébrer mon 12e anniversaire cette année”, a ajouté Keough en plaisantant. Une photo qu’elle a partagée au cours du week-end était un selfie avec Smith-Petersen. “Yeehaw,” ajouta-t-elle.

(Photo: Riley Keough / @ rileykeough)

Keough, 31 ans, a récemment participé à deux projets majeurs. À la fin du mois dernier, elle a rejoint Dakota Fanning pour Cult Suivant, une série basée sur les prochains mémoires de Bexy Cameron, rapporte Deadline. Johnson jouera le rôle de Cameron et Keough incarnera un ami proche qui la rejoindra pour enquêter sur les cultes modernes en Amérique. Cameron apporte ses propres expériences avec les cultes à la table, alors qu’elle en a échappé à l’âge de 16 ans. Johnson et Ro Donnelly produisent à travers leurs TeaTime Pictures avec Felux Culpa de Keough et Gina Gammell. Cela fait partie d’un accord de premier regard conclu par TeaTume avec Platform One Media.

“Nous sommes ravis de présenter l’incroyable histoire de Bexy à la télévision aux côtés de nos chers et beaux amis de TeaTime, Dakota et Ro”, ont déclaré Keough et Gammell dans un communiqué. “Nous ne pouvions pas rêver de meilleurs collaborateurs pour cela. Merci Platform One, nous avons hâte de vivre cette aventure.” Les mémoires de Cameron devraient être publiés en juillet 2021.

Plus tôt ce mois-ci, Variety a rapporté que Keough avait rejoint le casting des stars de The Guilty, un nouveau thriller Netflix écrit par le créateur de True Detective Nic Pizzolatto et basé sur un drame danois. Jake Gyllenhaal jouera le rôle d’un opérateur de répartition du 911 qui tente de sauver la vie d’un appelant, pour découvrir que l’affaire est plus étrange qu’il ne le pensait. Ethan Hawke, Peter Sarsgaard, Paul Dano et Bull Burr jouent également dans le film, réalisé par Antoine Fuqua. Le film est en préparation depuis au moins 2018 après que le film danois original ait remporté un prix au Festival du film de Sundance. Keough a joué dans plusieurs films Netflix, y compris le tout juste sorti Le diable tout le temps avec Tom Holland.