Riley Keough a partagé un hommage sincère à son défunt frère Benjamin à l’occasion de ce qui aurait été son 28e anniversaire. Dans une publication sur Instagram, Keough a partagé de jolies photos d’elle et de Benjamin ensemble. «Joyeux anniversaire bel ange», a-t-elle écrit dans la légende du message.

Benjamin est décédé en juillet à Calabasas, en Californie. Il a été déterminé que sa mort était due à une blessure par balle auto-infligée. Il avait 27 ans au moment de sa mort. Le directeur de sa mère, Lisa Marie Presley, a publié une déclaration initiale, affirmant qu ‘”elle est complètement navrée, inconsolable et au-delà dévastée, mais essayant de rester forte pour ses jumeaux de 11 ans et sa fille aînée, Riley”. La déclaration a poursuivi en disant qu ‘«elle adorait ce garçon» et qu’il «était l’amour de sa vie».

Dans ses premiers commentaires après la mort de son frère, Keough a écrit dans un post Instagram, Les matins sont les plus durs. J’oublie que tu es parti. Je ne peux pas pleurer à cause de la peur de ne jamais m’arrêter. Une douleur qui est nouvelle pour moi. Tu. Il n’y a pas de mots pour vous. Angel est le plus proche auquel je puisse penser. “

Elle a ensuite parlé de lui comme “Pure lumière. Petit frère. Meilleur ami. Homme sauvage. Intellectuel. Témoin de ma vie. Âme jumelle. Protecteur. Trop sensible pour ce monde rude.

Keough a poursuivi: «J’espère que vous me donnez la force d’endurer le trou géant que vous avez laissé dans mon cœur. J’espère que vous me donnez la force de manger. J’espère que vous êtes bercé par l’amour. J’espère que vous ressentez mon amour. Je J’espère que tu te sens Dieu. Tu es Dieu. Je ne peux pas croire que tu m’as quittée. Pas toi mon gentil Ben Ben. N’importe qui sauf toi. Je suppose que c’est un vrai chagrin. J’espère que nous nous reverrons. “

En septembre, Keough a partagé un autre article sur son défunt frère, avec une photo rétrospective des deux. “Deux mois sans toi. Je donnerais n’importe quoi pendant 1 minute de plus avec toi petit frère”, écrit-elle dans la légende. Dans un autre article, Keough a partagé une photo des deux alors qu’ils n’étaient que de jeunes enfants. Dans ce document, elle a appelé Benjamin «l’amour de ma vie».