Riley Keough se prépare pour une semaine difficile, alors qu’elle et sa famille se préparent à célébrer leur premier Noël sans son frère, Benjamin Keough. Le fils de Lisa Marie Presley et le seul petit-fils d’Elvis Presley s’est suicidé le 12 juillet à Calabasas, en Californie. Keough, qui a récemment joué dans The Devil All The Time de Netflix, a déclaré qu’il était “douloureux” de célébrer les vacances sans son frère, qui avait 27 ans.

“[It’s] ça va être mon premier Noël sans mon meilleur ami et mon petit frère », a écrit Keough vendredi, à côté d’une vieille photo des frères et sœurs.« Les mots ne peuvent pas décrire à quel point c’est douloureux. Je pense à tout le monde [who] perdu quelqu’un qu’ils aiment et tous les autres dont les premières vacances sont avec chagrin et sans la personne qu’ils aiment. Et je pense aussi à toutes les belles personnes qui ne peuvent pas être ici avec nous sous forme physique et leur envoyer mon amour où qu’elles soient, pas trop loin. »À la fin, elle a inclus un emoji de cœur.

Les partisans de Keough ont tendu la main pour montrer leur soutien et leurs condoléances. «Salut, Riley. C’est mon premier Noël sans ma mère. Envoi d’amour à ta façon», a écrit un fan. “C’est aussi mon premier Noël sans mon petit frère”, a ajouté un autre. “Nous l’avons perdu en août. La douleur ne ressemble à aucune autre. Je vous envoie, à vous et à votre famille, beaucoup d’amour.”

Keough, 31 ans, et Benjamin sont les enfants de Lisa Marie de son mariage avec le musicien Danny Keough. Fin juillet, l’actrice a fait tatouer le nom de son frère sur sa clavicule, car Benjamin avait fait tatouer le nom de sa sœur au même endroit avant sa mort. Le 18 juillet, elle a partagé plusieurs photos de retour avec Benjamin, parallèlement à un long hommage. «J’espère que vous me donnez la force d’endurer le trou géant que vous avez laissé dans mon cœur», a-t-elle écrit en partie. «J’espère que vous me donnez la force de manger. J’espère que vous êtes bercé par l’amour. J’espère que vous ressentez mon amour. J’espère que vous vous sentez Dieu. Vous êtes Dieu. doux Ben Ben. N’importe qui sauf toi. Je suppose que c’est un vrai chagrin. J’espère qu’on se reverra. “

Contrairement à Keough, qui a suivi son grand-père et sa mère dans le monde du divertissement, Benjamin est resté à l’écart des projecteurs. Chaque fois qu’il apparaissait avec Lisa Marie, les fans de Presley soulignaient souvent son incroyable ressemblance avec son grand-père. Lisa Marie l’a elle-même remarqué lorsqu’elle et Benjamin ont visité le Grand Ole Opry cette année-là. En 2013, Lisa Marie a déclaré au Huffington Post que Benjamin s’intéressait à l’industrie de la musique, mais qu’elle ne le poussait pas. Benjamin s’est produit dans un groupe avec le doubleur Greg Cripes, qui a partagé plusieurs photos de Benjamin après sa mort.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contacter la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.