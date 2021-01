L

istez attentivement dans les rues étouffées de Londres et vous pouvez presque entendre le bruit des employeurs qui se déchirent les cheveux.

Ayant attendu toute la nuit un package de soutien pour leur permettre de survivre au nouveau verrouillage, le Trésor de Rishi Sunak a totalement échoué.

Pas d’extension des réductions de TVA.

Aucune extension de l’allégement des tarifs commerciaux.

Aucun futur programme Eat Out To Help Out qui pourrait sauver des entreprises et des emplois.

Pour compenser le désastre de trésorerie que des semaines de plus de verrouillage signifie, ils reçoivent quelques milliers de livres par propriété en compensation.

Le seul résultat pour les restaurants, bars et autres entreprises hôtelières qui peinent à joindre les deux bouts sera le suivant: fermeture et licenciements.

Ce dont ils avaient besoin, c’était d’une promesse que les impôts et les taux seraient réduits à long terme.

Les restaurants paient environ la moitié de leurs revenus en taxes. Coupez-le et ils deviennent rapidement des entreprises durables et génératrices de trésorerie.

Ils l’ont prouvé au cours de leurs mois d’été exceptionnels d’aide fiscale et de programmes Eat Out.

Si le gouvernement avait prolongé les allégements actuels jusqu’au reste de l’année, ils auraient pu se rendre dans leurs banques et s’engager: «Écoutez, nous avons une voie claire et éprouvée pour s’en sortir.

en relation

Maintenant, c’est une fausse promesse.

Downing Street a servi une autre demi-mesure qui n’aboutit à rien.

Un demi-tour prolongeant les reliefs doit arriver rapidement, sinon des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires disparaîtront d’ici Pâques.