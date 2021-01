Le Trésor a déclaré que les paiements devraient coûter 4 milliards de livres sterling et soutenir 600 000 propriétés commerciales à travers le Royaume-Uni.

594 millions de livres supplémentaires seront mis à la disposition des conseils et des nations décentralisées pour soutenir les entreprises non couvertes par les nouvelles subventions.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré: «La nouvelle souche du virus nous présente à tous un énorme défi – et, pendant que le vaccin est en cours de déploiement, nous avons dû resserrer davantage les restrictions.

«Tout au long de la pandémie, nous avons pris des mesures rapides pour protéger les vies et les moyens de subsistance et aujourd’hui, nous annonçons une nouvelle injection de fonds pour soutenir les entreprises et les emplois jusqu’au printemps.

«Cela aidera les entreprises à traverser les mois à venir – et surtout cela aidera à maintenir les emplois, afin que les travailleurs puissent être prêts à rentrer lorsqu’ils pourront rouvrir.»

Boris Johnson annonce un nouveau verrouillage: Round Up

Le Trésor a déclaré que les subventions ponctuelles seraient liées aux taux des entreprises, avec des paiements de 4000 £ pour les entreprises d’une valeur imposable de 15000 £ ou moins, de 6000 £ pour les entreprises d’une valeur imposable comprise entre 15000 £ et 51000 £, et £ 9 000 pour les entreprises d’une valeur imposable de plus de 51 000 £.

La chancelière fantôme Anneliese Dodds avait appelé la chancelière à agir après l’annonce du troisième lock-out.

Elle a tweeté plus tôt mardi: «Un verrouillage de la même ampleur qu’en mars dernier rend inévitables de nouveaux changements dans le soutien économique.

«Cela aurait dû être présenté hier soir – mais encore une fois, le Premier ministre a gardé les gens dans le noir. Au lieu d’attendre des jours pour remettre les pendules à l’heure, la chancelière doit agir aujourd’hui. »

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il soutiendrait le nouveau verrouillage national en Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé mardi sur BBC Breakfast si les nouvelles restrictions étaient ce qu’il avait à l’esprit lorsqu’il a appelé à un autre verrouillage, Sir Keir a déclaré: «Oui, c’est ce que nous avions à l’esprit et nous le soutiendrons.

«Il était inévitable que nous ayons besoin d’un ensemble national de restrictions. C’est pourquoi je l’ai appelé.