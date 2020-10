Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

Les dernières politiques économiques du chancelier Rishi Sunak sont un retour en arrière “aux pires jours de Thatcher”, a déclaré le Parti travailliste.

La chancelière fantôme Anneliese Dodds a souligné un certain nombre de façons dont elle dit que le gouvernement échoue avec les plans annoncés la semaine dernière à la suite de la pandémie de Covid-19.

Mme Dodds a écrit au chancelier pour déclarer que le programme de soutien à l’emploi rend plus coûteux pour les employeurs de garder les travailleurs à temps partiel que de garder certains à temps plein et de licencier d’autres. Et elle a déclaré que le plan d’économie d’hiver n’encourageait ni ne soutenait la formation.

Elle a également déclaré qu’il n’y avait “aucun soutien pour les secteurs les plus touchés par les mesures de distanciation sociale et incapables de reprendre du personnel”.

M. Sunak a exhorté le pays à «vivre sans peur» en dévoilant un nouveau programme de soutien à l’emploi à temps partiel et d’autres mesures conçues pour soutenir l’économie jusqu’à ce qu’un vaccin contre le coronavirus soit prêt.

Rishi va sauver avec des milliards de subventions salariales pour remplacer les congés

Le chancelier a annoncé une aide de plusieurs milliards de livres pour remplacer le coûteux programme de congés, permettant à des millions de personnes de partir à temps partiel tout en conservant environ quatre cinquièmes ou plus de leurs revenus.

Mais le secteur de l’hôtellerie en difficulté a déclaré qu’il ne suffisait pas de sauver les emplois dans les restaurants et les pubs – et M. Sunak lui-même a admis que «nous ne pouvons pas sauver tous les emplois».

Mme Dodds a déclaré: «Le chancelier devrait avoir protégé les emplois grâce à un programme de partage du travail approprié qui incite les employeurs à garder plus de personnel.

«Au lieu de cela, il dit aux entreprises britanniques de commencer à licencier parce qu’aucune aide ne vient.

«Ce n’était pas par accident, c’était par conception.

«La mentalité de couler ou de nager du chancelier est un retour aux pires jours de (Margaret) Thatcher et, tout comme dans les années 1980, les personnes aux revenus les plus bas paieront le prix le plus élevé.

“La Grande-Bretagne fait maintenant face à une crise du chômage, et elle porte le nom de Rishi Sunak partout.”

M. Sunak a déclaré que le fardeau de vaincre le coronavirus était “une responsabilité collective partagée par tous car le coût est payé par tous”.

Il a ajouté: «Nous devons apprendre à vivre avec – et à vivre sans peur.»

En savoir plus: | rishi sunak | Économie | Coronavirus | covid-19