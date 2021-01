R

ishi Sunak subit des pressions pour assouplir la date limite des vacances de timbre afin d’éviter une frénésie stressante du «chaos d’achèvement» dans la maison à l’approche du 31 mars.

Les transactions doivent être terminées – le jour où les acheteurs paient la plus grande partie de l’argent et les clés sont remises – à la date limite pour pouvoir bénéficier d’un allégement d’une valeur maximale de 15 000 £.

Les agents affirment que cela ajoute une énorme anxiété inutile aux acheteurs et aux vendeurs qui souffrent déjà pendant le verrouillage et disent que les transactions devraient être éligibles à l’exonération des droits de timbre tant que les contrats ont été échangés.

Ensuite, l’achèvement des ventes peut être organisé à loisir sans la pression du délai.

Le chancelier a annoncé dans sa déclaration d’été en juillet que le droit de timbre serait supprimé sur les premiers 500 000 £ de toutes les transactions pour aider à maintenir le marché immobilier en mouvement pendant la pandémie.

On pense que le bord de la falaise du 31 mars a un impact significatif sur le marché, provoquant une ruée vers les achats qui a alimenté une hausse de 4% des prix à Londres en novembre seulement.

Andy Shepherd, directeur général de l’agence londonienne Dexters, a déclaré: «Il ne peut pas être juste que des déménageurs et leurs camionnettes de déménagement fassent la queue en mars pour tenter de dépasser la date limite du verrouillage pandémique.

(À vendre enseignes à l’extérieur des propriétés / PA)

«Il est essentiel que la chancelière examine cela attentivement et considère la santé et le bien-être mental des acheteurs immobiliers.

«Alors que nos équipes dans les bureaux de Dexters relèvent le défi de maintenir le marché immobilier londonien en toute sécurité, nous ne pouvons pas faire grand-chose lorsque les fournisseurs de prêts hypothécaires et les avocats ont du mal à suivre pendant le verrouillage.»

L’entreprise compte 5 000 vendeurs et acheteurs qui ont accepté de déménager avant la fin du 31 mars et plus de 100 000 acheteurs qui tentent de trouver un logement avant la date limite.

Iain McKenzie, directeur général de The Guild of Property Professionals, a déclaré: «Les problèmes logistiques créés par le nouveau verrouillage signifient que de nombreuses personnes vont désormais manquer la date limite du droit de timbre du 31 mars sans aucune faute de leur part et le gouvernement doit agir.

«Le Trésor devrait donner aux maisons sur le marché ou en offre au 1er janvier six mois supplémentaires pour achever et éliminer efficacement les vacances du droit de timbre.

La situation est susceptible d’être rendue encore plus intense par l’échéance tombant juste avant le long week-end de Pâques.

Natalie Moore, fondatrice d’Aconveyancing juridique en ligne, a déclaré que les entreprises prenaient trop de travail, risquant de briser les chaînes le jour de l’achèvement.

«C’est extrêmement stressant pour le transporteur et les clients, ce qui entraîne des achèvements après 17 heures et – dans le pire des cas – laisser les familles assises dans des camionnettes de déménagement à 17 heures sans clés et nulle part où rester. Cette pratique est inacceptable et ne devrait jamais se produire lorsque des contrats ont déjà été échangés. »