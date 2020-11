T

e gouvernement introduira un fonds national de construction de logements de 7,1 milliards de livres sterling, a révélé le chancelier Rishi Sunak dans le dernier examen des dépenses.

L’investissement vise à soutenir de nouveaux logements de 2021 à 2022 et l’examen prévoit près de 20 milliards de livres sterling d’investissements en capital pluriannuels pour soutenir la stratégie de logement à long terme du gouvernement.

Dans le cadre du fonds de 7,1 milliards de livres sterling, un financement de 100 millions de livres sterling sera fourni pour les sites contaminés, soutenant la construction de maisons sur des terrains qui peuvent être moins attrayants, tels que les anciens sites industriels.

Des prêts de 2,2 milliards de livres sterling seront également accordés aux PME et aux constructeurs de logements innovants pour soutenir de nouveaux logements dans les zones où cela est le plus nécessaire.

Le gouvernement a également reconfirmé ses 12,2 milliards de livres sterling pour le programme de maisons abordables, qui fournira jusqu’à 180 000 nouvelles maisons pour l’accession à la propriété et le loyer abordables, avec une plus grande proportion à l’extérieur de Londres que le programme précédent.

John Goodall, directeur général du prêteur Landbay, a déclaré: «Au cours d’une année qui a vu le taux d’emprunt le plus élevé de l’histoire de la paix, le marché du logement a remarquablement bien résisté. Soutenue par le congé du droit de timbre, la demande d’achat dépasse toujours l’offre de logements d’une certaine marge, de sorte que la nécessité d’augmenter le parc de logements devient de plus en plus urgente. Le fonds national de construction de maisons de 7,1 milliards de livres sterling du chancelier est un pas dans la bonne direction, mais doit se traduire par des actions, nous voyons donc vraiment plus de maisons en construction et rapidement. ”

Dean Clifford, cofondateur de Great Marlborough Estates, a déclaré: «Le financement supplémentaire annoncé aujourd’hui pour la livraison de logements est le bienvenu car il y a encore une pénurie nationale de logements amplifiée sur toutes les générations de stocks, qu’il s’agisse de maisons pour les premiers acheteurs, les familles et les démunis. . “

Il a ajouté: “Cependant, le diable est dans les détails et il est tout aussi important que le gouvernement ne dilue pas les réformes de planification ou ne transige pas sur les normes de conception qui réduiraient la qualité des nouvelles maisons construites.”

Adam Lawrence, directeur général du développeur London Square, a déclaré: «L’engagement de la chancelière aujourd’hui à 20 milliards de livres sterling pour soutenir le logement est une bonne nouvelle, mais nous devons maintenant voir les fonds se déplacer rapidement dans le secteur, s’il doit y avoir un impact tangible sur le les deux prochaines années sur la livraison de nouvelles maisons indispensables.

Ce qui n’était pas inclus était une prolongation du congé du droit de timbre qui expirait à la fin de mars 2021, ce que certains constructeurs et agents immobiliers ont demandé.

Jeremy Leaf, agent immobilier du nord de Londres et ancien président du secteur résidentiel de la RICS, a déclaré: «Un soutien supplémentaire pour les primo-accédants lorsque la concession du droit de timbre prend fin et Help to Buy Part 2 commence au printemps, sont d’autres domaines qui pourraient aider à conserver les numéros de transaction vers le haut. Leur valeur pour la reprise économique au sens large, en particulier l’emploi, s’est révélée cruciale ces derniers mois.