UNE

Les associations représentant les pubs et les brasseries britanniques ont critiqué le Comprehensive Spending Review du chancelier Rishi Sunak, affirmant qu’il avait raté une occasion de sauver des emplois et des entreprises dans le secteur.

La chancelière a dévoilé mercredi les vastes plans de dépenses. Il a prévu que l’économie se contracterait cette année de 11,3% – “la plus forte baisse de la production depuis plus de 300 ans” – et a déclaré que la production économique britannique ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant la crise avant le quatrième trimestre de 2022.

Sunak a déclaré que “les cicatrices à long terme” devraient également signifier que d’ici 2025, l’économie sera d’environ 3% plus petite que prévu dans le budget de mars 2020.

En réponse, il a expliqué comment le gouvernement devait fournir 280 milliards de livres sterling cette année pour aider le pays à traverser la crise des coronavirus.

Rishi Sunak dévoile les plans de dépenses du gouvernement pour l’année prochaine

Les promesses de dépenses comprenaient des milliards supplémentaires pour de meilleures rues et centres-villes, de nouvelles voies de contournement, des gares améliorées, des mesures de réduction du trafic et plus de bibliothèques, de musées et de galeries afin de s’assurer que toutes les régions du Royaume-Uni bénéficient de la richesse du pays.

Près de 3 milliards de livres sterling doivent être dépensés pour un nouveau programme de redémarrage de trois ans conçu pour lutter contre les pertes d’emplois provoquées par la pandémie de Covid-19.

Mais certains dans le secteur de l’hôtellerie ont d’abord réagi avec colère et déception face aux projets.

La British Beer & Pub Association, la principale association commerciale représentant les brasseurs et les pubs, a déclaré que l’examen des dépenses n’aiderait pas à sauver les emplois existants dans les pubs, même si cela contribue à créer de nouvelles opportunités. Il a averti que des milliers de fermetures de pub et de pertes d’emplois étaient «inévitables».

La directrice générale, Emma McClarkin, a déclaré: «Le manque d’action de la chancelière pour sauver les pubs et les emplois en leur apportant le soutien dont ils ont besoin est stupéfiant.

“Il semble que les pubs ont maintenant été jetés à la dérive par le gouvernement. Pour sauver des entreprises et des emplois, le chancelier doit revenir à la Chambre cette semaine et présenter un ensemble de soutien amélioré avant l’entrée en vigueur du nouveau système de niveaux.”

Alors que la pandémie a frappé en mars, le gouvernement a instauré des vacances de taux d’affaires de 12 mois dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs, et le gouvernement a déclaré que le programme apportait actuellement une aide aux entreprises d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling.

Le chancelier a déclaré que le multiplicateur des taux d’affaires devait être gelé l’année prochaine et qu’il “envisageait également des options pour un soutien supplémentaire lié à Covid-19 par le biais d’allégements de taux commerciaux”.

McClarkin a ajouté: “Alors que la nouvelle d’un examen des allégements des taux des entreprises au cours de la nouvelle année est une lueur de nouvelles positives, ce n’est pas suffisant.

«C’est bien beau d’investir dans de nouveaux emplois, mais les actions de ce gouvernement tuent des entreprises de pub viables et des milliers d’emplois qui existent déjà.»

James Calder, directeur général de la Société des brasseurs indépendants, a déclaré que le chancelier “avait failli à son devoir” de diriger une aide supplémentaire vers les brasseries dans la RSE.

Il a déclaré: “La SIBA continuera de travailler avec d’autres organismes de commerce et de consommateurs pour faire pression sur le gouvernement pour qu’il voit au-delà de la vision étroite qu’il adopte sur le coronavirus et s’attaque aux dommages plus larges qu’ils causent aux emplois, aux entreprises et à la culture irremplaçable des pubs britanniques. et brasseries. “

en relation

Sunny Hodge, fondateur du bar à vin local Elephant & Castle, Diogenes The Dog, a déclaré que tout gain de révision des dépenses résultant de l’allégement des tarifs et d’autres mesures ne serait pas suffisant pour compenser les restrictions de niveau 2 ou 3.

Il a déclaré: «Les annonces de révision des dépenses aideront bien sûr, mais rien n’aiderait plus l’hospitalité qu’une explication des raisons pour lesquelles notre industrie est ciblée par des restrictions de niveau.

“Je conseillerais d’arrêter de dépenser de l’argent et de commencer à permettre à notre secteur de fonctionner.”

Jeudi, le gouvernement doit révéler dans lequel des niveaux renforcés Londres doit entrer après le 2 décembre.