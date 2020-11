je

Les agences de renseignement et les officiers supérieurs de la police seront réunis dans un nouveau centre d’opérations antiterroristes “de premier plan”, annonce la chancelière.

Rishi Sunak devrait engager des dizaines de millions de livres dans la revue des dépenses cette semaine pour le projet, qui, espère-t-il, sera opérationnel d’ici cinq ans.

La police antiterroriste, les agences de renseignement et le système de justice pénale seront unis dans le cadre de la proposition de coordination dans une installation ultramoderne.

On espère que le Centre des opérations de lutte contre le terrorisme permettra au Royaume-Uni de répondre plus rapidement et plus efficacement aux menaces terroristes, ainsi que de lutter contre les activités étatiques hostiles et le crime organisé.

M. Sunak a déclaré: «Nos services de police et de renseignement font un travail extraordinaire chaque jour pour nous protéger tous contre les activités terroristes.

«Rassembler ces partenaires pour former un centre d’opérations de premier plan leur permettra de travailler de manière plus collaborative pour perturber les menaces – permettant au gouvernement de s’acquitter de son devoir premier et avant tout d’assurer la sécurité du public.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «Nous avons une énorme dette de gratitude envers notre police, nos agences de renseignement et notre système de justice pénale qui travaillent sans relâche chaque jour pour nous protéger du terrorisme.

“Ce nouveau centre de calibre mondial intégrera pleinement leur richesse de connaissances et d’expertise pour garantir que nous répondons à la gamme de menaces auxquelles cette nation est confrontée aussi rapidement et efficacement que possible.”