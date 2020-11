R

ita Ora a déclaré qu’elle était désormais «la femme que je veux être» alors qu’elle se préparait à avoir 30 ans – et a admis qu’elle avait tiré des leçons des «erreurs» de sa vingtaine.

Dans une interview exclusive avec le Standard, Ora a déclaré qu’elle était «chanceuse» de pouvoir regarder en arrière et apprendre de ses jeunes années avant l’anniversaire marquant le 26 novembre.

Ora, qui a connu une série de succès numéro un, dont Hot Right Now, a déclaré: «Je suis la femme que je veux être. Le grand 30! Je suis plus à l’aise dans ma peau que jamais. »

(

Rita Ora dans les coulisses de la nouvelle campagne EE

/ Tom Dymond pour EE)

Le chanteur, qui est né au Kosovo mais a déménagé à Londres dans son enfance, a ajouté: «Je n’ai jamais vraiment eu une vie normale à 20 ans, mais je ne la changerais pour rien au monde.

“C’est quelque chose que j’ai remarqué en lock-out – je n’ai jamais eu cette vie où vous pouvez simplement sortir et vous promener dans votre jardin ou n’importe où et personne ne s’en soucie vraiment.”

Parlant spécifiquement de grandir sous les feux de la rampe, Ora a déclaré: «Je veux dire que vous êtes dans la vingtaine.

“Vous avez vous avez appris et bien sûr vous faites des erreurs. Je pense que je considère maintenant mes 20 ans comme une leçon. Et j’ai beaucoup de chance de pouvoir le faire.”

Au cours de ses huit années dans la musique, Ora a été critiquée par le public sur un certain nombre de questions – notamment sa chanson de 2018 «Girls» – dont les paroles ont été attaquées par des membres de la communauté LGBTQ +.

À l’époque, elle s’est excusée et a déclaré: «Je ne causerais jamais intentionnellement de tort à d’autres personnes LGBTQ + ou à qui que ce soit.

(

Rita Ora aux Fashion Awards 2019

/ Dave Benett)

«Je pense que pour quiconque vit sous les feux de la rampe… Vous ne pouvez pas aller à l’école pour ça», dit-elle. «Il n’y a pas d’école sur la façon d’être célèbre. Vous êtes plongé dans le fond et c’est à vous de le résoudre. Je pense que j’ai vraiment appris à la dure. Vous avez cette chose où vous acceptez: “Ok, c’est ma vie maintenant.” “

(

Ora célèbre la Journée internationale de la femme en mars

/ Dave Benett / . pour Annabel's)

Ora a déclaré: «Je suis entré dans cette industrie et je suis très reconnaissant de la façon dont ma carrière a été jusqu’à présent, mais cela s’accompagne de beaucoup de gestion. J’ai tellement de chance d’avoir ma mère et ma sœur avec qui j’ai travaillé depuis le début et elles m’ont protégé.

Ora parlait avant son implication dans un nouveau projet d’EE, créé pour marquer le lancement de l’Apple iPhone 12 Pro. Aux côtés de l’acteur Kevin Bacon, Ora participe à la campagne, qui voit un avatar d’elle se produire devant un fan utilisant le réseau 5G d’EE et la technologie iPhone.

Rita Ora offre des performances AR en direct sur 5G pour célébrer le lancement de l’Apple iPhone 12 Pro sur EE, le premier réseau 5G au Royaume-Uni.