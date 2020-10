Rita Ora ne laissera pas le blues des jours de pluie la décourager. Sur Instagram, le chanteur a publié une multitude de photos de retour des temps plus ensoleillés. En fait, elle a publié deux articles distincts afin de présenter toutes ses superbes photos de retour de ses vacances en Grèce et à Ibiza.

Dans la première série de photos, Ora a posté quelques clichés en bikini pour montrer son temps à s’amuser au soleil. Elle a également inclus une photo discrète d’elle-même dans un avion voyageant vers l’une de ses destinations. Comme beaucoup d’autres en ce moment au milieu de la pandémie de coronavirus, Ora rêve actuellement d’un moment où elle pourrait se détendre pendant ses vacances, d’où les photos de retour. Parallèlement aux clichés, elle a écrit: “Ramène-moi. Il pleut à Londres et j’ai trouvé ces mauvais garçons. Caméra de cinéma de mes derniers vacances d’été. Grèce / Ibiza 2020.”

Ora a publié une deuxième série de photos rétrospectives quelques jours après avoir publié le premier lot. Dans le deuxième post, Ora enfile une gamme de bikinis pendant qu’elle pose pour la caméra, ce qui a produit des photos glamour en noir et blanc. Elle a également publié une photo d’elle-même en train de prendre son petit-déjeuner au lit, montrant qu’elle a vraiment passé un moment de détente pendant ses vacances internationales. Au début de cette pandémie mondiale, Ora a été critiquée pour avoir loué une ferme pour y rester pendant qu’elle s’accroupissait. Fin mars, la chanteuse aurait quitté son domicile londonien et serait arrivée à son nouvel emplacement le 21 mars. Elle aurait séjourné dans une propriété rurale des Cotswolds dans le sud-ouest de l’Angleterre avec quelques-uns de ses amis. Cependant, les habitants de la région n’étaient pas vraiment heureux de l’avoir comme nouvelle voisine.

Ora serait resté avec cinq autres personnes pendant l’escapade, qu’ils auraient réservée avant le début de la pandémie de coronavirus. Pourtant, les habitants de la région ne pensaient pas qu’elle et ses amis auraient dû quitter Londres pendant cette période. Dans un groupe en ligne pour les résidents de la région, une personne aurait commenté: “Elle devrait sûrement respecter les règles et est restée à Londres?” Même si elle a été critiquée pour sa décision de quitter Londres, l’un de ses amis a déclaré: “Elle est extrêmement sérieuse au sujet du verrouillage du coronavirus et fait sa part en s’isolant et en ne rentrant pas chez elle.”