ita Ora s’est excusée d’avoir «enfreint les règles» pour assister à un «petit rassemblement avec des amis» pour fêter ses 30 ans.

La pop star aurait organisé samedi un événement privé au restaurant Casa Cruz à Notting Hill, dans l’ouest de Londres.

Dans une déclaration publiée sur Instagram, Ora a déclaré qu’elle avait pris une «décision impulsive» avec la «vision erronée que nous sortions du verrouillage et que ce serait OK».

Elle a ajouté: “Je suis profondément désolée d’avoir enfreint les règles et je comprends que cela met les gens en danger.”

Des images sont apparues montrant le chanteur lors d’une soirée à la Casa Cruz à Notting Hill samedi. Parmi les autres invités figuraient les mannequins Cara et Poppy Delevingne, la soeur d’Ora Elena et la star de Towie Vas Morgan.

Ora, qui a eu 30 ans jeudi, a été photographiée en train de quitter la salle avec des talons hauts, une robe en satin blanc et un manteau. Une vidéo obtenue par The Sun montrait des policiers frappant sur une porte métallique à l’arrière du restaurant et regardant par les fenêtres.

«C’était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j’en assume l’entière responsabilité », a déclaré Ora dans sa déclaration.

«Je me sens particulièrement gêné de savoir de première main à quel point les gens ont travaillé dur pour lutter contre cette terrible maladie et d’être pleinement conscient des sacrifices que les gens et les entreprises ont consentis pour nous aider à assurer notre sécurité.

«Même si cela ne résoudra pas le problème, je tiens à m’excuser sincèrement.»

Un communiqué de la police a déclaré que les policiers avaient été appelés à «une violation potentielle des règlements de Covid» mais «n’ont trouvé aucune trace d’une infraction».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Il est important que tout le monde dans la société donne l’exemple en suivant les règles – c’est-à-dire pour chaque membre du public, y compris les célébrités.

Plus précisément sur Ora, il a déclaré: «Tout au long de la pandémie, nous avons clairement indiqué qu’il était vital pour tout le monde de respecter les règles afin de supprimer le virus et de réduire la transmission, mais la question de l’application de la loi appartient à la police.»

Interrogé sur Fox, le porte-parole a déclaré: «Le Premier ministre a clairement exprimé la nécessité pour tout le monde à travers le pays de continuer à respecter les règles afin de réduire la transmission du virus, mais c’est à la police de décider de l’action à entreprendre. prendre.”