Riz Ahmed a révélé que sa nouvelle épouse était la romancière américaine Fatima Farheen Mirza.

S’exprimant dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Ahmed a raconté comment il avait rencontré Mirza à New York lors de la préparation de son dernier film.

«C’est une romancière incroyable. Nous nous sommes rencontrés de manière aléatoire alors que je me préparais pour ce rôle, pour Sound Of Metal quand j’étais à New York », raconte l’acteur de 38 ans.

«Nous nous sommes tous deux assis à la même table dans le café où nous nous sommes tous les deux retrouvés pour écrire. Nous nous bousculions tous les deux sur les mêmes points de connexion pour ordinateur portable, comme une manière très moderne de se rencontrer.

«Et nous avons noué une amitié et nous nous sommes reconnectés sur toute la ligne. Mais c’est bizarrement comme l’une des nombreuses choses à propos de la préparation de ce rôle qui était si spéciale, cela a juste apporté beaucoup de bonté dans ma vie.

Riz Ahmed est aussi rappeur

«De toute évidence, j’ai rencontré Fatima pour la première fois et rencontré tellement de personnes dans la communauté sourde qui sont devenues des amis. Il y a juste quelque chose dans toute cette période autour de ce film qui a en quelque sorte changé la vie.

Mirza est un auteur à succès du New York Times dont les livres incluent A Place for Us. Elle a été élevée en Californie, selon son site Web.

L’acteur vedette né à Wembley, qui a remporté un Emmy pour son rôle dans The Night Of et est apparu dans la franchise Star Wars, a plaisanté sur le prétendu mariage «secret».

Il a déclaré à Fallon: «C’est bizarre parce que nous vivons à l’ère des médias sociaux si vous n’entendez pas sur le mégaphone à propos de choses, c’est comme, c’est un secret. Mais je ne sais jamais à quel point le partage est excessif.

La représentation d’Ahmed d’un batteur perdant son audition dans Sound Of Metal l’a catapulté dans la course aux récompenses. Plus tôt cette semaine, il a remporté le prix du meilleur acteur aux Gotham Awards pour le film indépendant.

La cérémonie était en grande partie virtuelle en raison de la pandémie. Ahmed a décrit cet aspect comme «super bizarre».

Il a dit: «C’est bizarre parce que personne n’est vraiment sûr quand ils sont devant la caméra. Ainsi, vous obtenez en fait quelques secondes de réactions sans faille des gens.

«Donc c’est plutôt cool d’une certaine manière parce que vous voyez une réaction très intime.»

Reportage supplémentaire de PA Media.