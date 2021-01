Riz Ahmed a révélé qu’il s’était marié récemment. L’acteur, 38 ans, qui a remporté hier soir le prix du meilleur acteur aux Gotham Independent Film Awards pour Sound of Metal, a avoué qu’il n’avait pas été marié depuis «très longtemps» sur le podcast Grounded du diffuseur Louis Theroux.

Ahmed a déclaré qu’il se trouvait actuellement dans le nord de la Californie après avoir terminé un projet de tournage.

L’acteur vedette né à Wembley, qui a remporté un Emmy pour son rôle dans The Night Of et est apparu dans la franchise Star Wars, a déclaré qu’il avait décidé de rester en Californie après le tournage parce que c’est de là que vient la «famille de sa femme». Il a ajouté: «Je pense que c’est la première fois que je le mentionne dans une interview, alors félicitations pour ce scoop incroyablement excitant.

«Je ne pense pas que ce soit généralement aussi pertinent [his private life], donc je ne plonge pas dans ma vie personnelle ou dans l’histoire de mes fréquentations. Ahmed n’a rien confirmé d’autre sur sa nouvelle épouse – y compris son identité, comment ils se sont rencontrés ou depuis combien de temps ils sortent ensemble.

La star a déjà été liée à l’écrivain et cinéaste Anya Raza. Elle a été aperçue avec lui aux Golden Globes et à Wimbledon il y a quelques années. Selon son profil LinkedIn, Raza réalise des films sur «des histoires mondiales qui brisent les stéréotypes, encouragent la pensée critique et catalysent le changement».