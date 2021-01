R

ob Burrow espère que son MBE dans la liste des honneurs du Nouvel An réconfortera les autres personnes atteintes de maladies du neurone moteur et les rassurera sur le fait que leur sort ne sera pas ignoré.

L’ancien joueur des Rhinos de Leeds, âgé de 38 ans, a reçu un diagnostic de maladie dégénérative et limitant la vie en 2019. Le MBE est en reconnaissance de ses services à son sport, mais respecte également la façon dont il a sensibilisé le MND pendant la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: «C’est vraiment humiliant de recevoir un MBE et je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible.

«2020 nous a tous appris à apprécier les dons que nous avons et c’est pour moi un honneur et un privilège d’accepter ce prix au nom de toute la communauté MND.

«J’espère que cela donne aux gens l’espoir que nous ne sommes pas ignorés et que la campagne pour plus de recherche et de soutien pour mettre fin au MND ne s’arrêtera pas.

«Je tiens à remercier mes coéquipiers, entraîneurs et adversaires tout au long de ma carrière de joueur. Ils m’ont façonné en l’homme que je suis.

«La façon dont la communauté de la ligue de rugby s’est réunie au cours des 12 derniers mois pour me soutenir, moi et ma famille, en dit long sur la spécificité de notre sport.

“Enfin, je voudrais remercier ma famille. Je sais qu’ils ont toujours été fiers de moi. Ce MBE est pour eux et j’ai hâte de faire un autre souvenir spécial quand je pourrai recevoir le prix.”

Kevin Sinfield approche de l’arrivée du dernier des sept marathons en sept jours

L’ancien coéquipier de Burrow, Kevin Sinfield, a aidé la campagne de son ami à collecter des fonds et à sensibiliser le public en complétant sept marathons en sept jours – avec un total de plus de 2,6 millions de livres sterling.

La maladie a déjà privé Burrow de la capacité de parler sans machine et l’a forcé à se mettre en fauteuil roulant, mais il continue de travailler pour soutenir la cause et Sinfield ne pourrait pas être plus fier de ce que son ami a accompli.

Le directeur du rugby de Leeds a déclaré: «Je suis absolument ravi pour lui, pour (sa femme) Lindsey, pour les enfants, pour sa mère et son père aussi.

“Sa carrière de joueur parle d’elle-même, il était juste un joueur merveilleux et un champion absolu, mais en dehors du terrain, il a été un véritable ami et un excellent coéquipier et je pense à ce qu’il a fait au cours des 12 derniers mois en combattant comme il a et inspirant comme il l’a fait, il mérite absolument (l’honneur).

“Cela garde simplement MND au premier plan des esprits des gens et cela maintient Rob Burrow au premier plan des esprits des gens. Son travail ne s’arrêtera pas. Il a été incroyable ces 12 derniers mois en particulier et je ne doute pas que cela continuera.

“Il a fait un travail formidable, et je pense que toute chance que vous avez de donner de l’espoir et du soutien aux autres est géniale et il continue de le faire à chaque minute.”

La hauteur de Burrow – à peine cinq pieds quatre pouces – n’a prouvé aucun obstacle au succès dans le sport le plus physique, et il a connu une brillante carrière de joueur qui s’est terminée en 2017.

Le nombre de marathons abordés par Sinfield était en reconnaissance du numéro de maillot de Burrow – il était connu sous le nom de «Magnificent 7».

Burrow a remporté huit titres de Super League, deux Challenge Cups, trois trophées World Club Challenge et trois League Leaders Shields.

Chris James, directeur des affaires extérieures de l’Association MND, a déclaré: «Dans l’année qui a suivi son diagnostic avec MND, l’engagement de Rob envers la ligue de rugby s’est reflété dans son engagement à sensibiliser à cette maladie brutale.

«Il a inspiré tant de gens en partageant son propre parcours, tout comme il l’a fait sur le terrain. La sensibilisation, les fonds et le soutien qui en ont résulté continueront de résonner dans la communauté MND et le travail que fait l’Association MND . “