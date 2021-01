Le joueur de 25 ans, qui a remporté deux FA Cup depuis son arrivée de Bolton en 2016 et se rapproche de 100 apparitions, a été une quasi-constante pour Arsenal cette saison, capitaine de l’équipe contre Everton le mois dernier.

Arteta a félicité Holding pour son personnage en dehors du terrain et dans les moments cruciaux des grands matchs et a déclaré qu’il pouvait continuer à s’améliorer dans le nord de Londres.

“Depuis que j’ai commencé en tant que manager, j’ai été très impressionné par la contribution de Rob au club et au vestiaire, sur et en dehors du terrain”, a déclaré Arteta. “La qualité de son travail quotidien sur les terrains d’entraînement est excellente et il est traduisant cela en performances constamment élevées dans les matchs.

“Nous connaissons tous la qualité de Rob, dont il a fait preuve lors des moments intenses de ces deux dernières victoires en FA Cup.

“Nous sommes tous très heureux que Rob ait signé un nouveau contrat, il est très populaire auprès de tous les joueurs et du staff, et nous sommes impatients de le voir continuer à grandir avec nous dans les années à venir.”

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a déclaré: «Nous sommes très heureux d’avoir signé avec Rob une nouvelle prolongation de contrat. Il a 25 ans, il arrive donc toujours au sommet de sa carrière, et nous sommes ravis qu’il soit avec nous pendant ces années importantes.

“Rob a fait preuve d’une grande qualité et d’une grande maturité sur et en dehors du terrain ces derniers mois et se développe bien. Nous avons hâte que Rob poursuive sa progression dans les années à venir.”